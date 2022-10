08/10/2022 - 00:52 Deportivo

Hace dos meses y medio, imaginar el presente que tiene Central Córdoba era imposible.

Es que el descenso lo acechaba y el equipo estaba a la deriva y sin entrenador. Pero todo cambió desde la llegada de Abel Balbo.

Hoy, a cuatro fechas del final y con un partido pendiente, el “Ferro” está salvado pero el DT insiste en que el mérito es de sus jugadores, por eso pidió que el hincha los reconozca el próximo lunes, cuando desde las 21.30 reciban a Newell’s Old Boys de Rosario, por la fecha 24 de la Liga Profesional.

“Ojalá que el hincha que vaya a la cancha le rinda un homenaje a estos jugadores, porque demostraron un compromiso enorme por la camiseta y lograron el objetivo tan difícil como salvarse del descenso cinco fechas antes del final del torneo”, resaltó Balbo, en una entrevista con Radio Panorama.

“Yo quiero que el hincha de Central Córdoba entienda que es mérito de los jugadores. Ellos hacen el trabajo más duro. Nosotros, como cuerpo técnico, les damos una organización y armas para hacerlo. El fútbol es de los jugadores, no de los entrenadores”, añadió el DT “Ferroviario”.

Balbo siguió elogiando a sus jugadores a la hora de enumerar las virtudes que tienen y que posibilitaron cumplir el objetivo.

“Tengo un grupo sano, con mucho talento y que está unido. No es casualidad lo que hacen los chicos. Yo creo que este equipo tiene un margen amplio para crecer, solo hay que trabajar. Es clave la mentalidad tanto en los partidos como en los entrenamientos. Esa determinación para mejorar, para obtener resultados, para superarse, para no tener excusas hace que juguemos igual en todas las canchas”. El ex jugador del seleccionado argentino entiende que su equipo tiene mucho por crecer todavía.

“No creo que lleguemos al tope de lo que puede dar este equipo de aquí al final del torneo. Pero con más tiempo de trabajo, sin tantos partidos seguidos, se puede mejorar muchísimo. Creo que el techo está más arriba. Hoy estamos al 50% de lo que creo que pueden dar los jugadores”, aseguró. Para lograr un rendimiento óptimo y acercarse más al ideal, el DT considera que será clave la próxima pretemporada, que será su primera con este plantel.

“Yo soy un entrenador de campo. Necesito estar mucho con los jugadores para aplicar lo que queremos hacer en la cancha. La pretemporada va a ser fundamental porque podemos ajustar detalles para sacar lo mejor de cada uno. Ese tiempo nos va a dar frutos. Ahora no se puede porque jugamos cada tres días”, cerró.









Franco Sbuttoni evoluciona favorablemente

E l d e fe n s o r Fra n c o Sbuttoni se encuentra mejor de su molestia muscular que lo marginó del partido ante Independiente y los estudios que le realizaron no detectaron lesión. En consecuencia, y en caso de seguir mejorando, el DT Abel Balbo podría tenerlo nuevamente a disposición el próximo lunes, para recibir a Newell’s. Justamente pensando en ese partido ante la “Lepra”, el plantel de Central Córdoba regresó ayer a los entrenamientos, luego del gran triunfo del lunes pasado en Avellaneda, 2 a 1 sobre Independiente, que le permitió asegurar su permanencia. La práctica se desarrolló en el estadio Único “Madre de Ciudades”, escenario del encuentro del próximo lunes. Los trabajos se centraron en ejercicios de pases, presión y definición, mientras la parte final de la práctica fue destinada a realizar movimientos tácticos. Hoy habrá otra práctica en el Único, a las 10 de la mañana.