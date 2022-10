La Argentina estableció su supremacía

09/10/2022 - 04:00 Deportivo

Taekwon-do Oro Kwan Argentina ratificó su supremacía en la Copa del Mundo, que se desarrolló en el Nodo Tecnológico y que finalizará hoy en el estadio Único "Madre de Ciudades".

El Ing. Osvaldo Ríos Olivero, Grand Máster 9º Dan, presidente del Concilio Panamericano de Taekwon-Do, vicepresidente de la Faat y presidente de la Asociación Santiagueña, se mostró feliz por lo vivido.

"La verdad que estamos muy contentos, con la tranquilidad de la misión cumplida no sólo desde el punto de vista organizativo sino también de la parte competitiva. Creo que la Argentina y dentro de ese contexto Santiago del Estero, ha ratificado en su propia casa el nivel que tiene. Estamos peleando los overall por un lado Taekwondo Oro Kwan Argentina y por el otro nuestra escuela, puesto que se han sumado muchas preseas de oro, que son las que mandan en los overall además de la plata y el bronce. Tenemos expectativas de poder estar arriba del podio", comentó en diálogo con EL LIBERAL.

Ríos Olivero destacó las actuaciones de Nerea Bruno y María Florencia Chaud, medallas de oro en lucha y tul en sus respectivas categorías. "Hay varios que han llegado al podio y han llegado a ser oro en las dos especialidades. Esto es muy importante. Pero no obstante eso, todos los demás que han sumado plata y bronce también suman en el overall así que tenemos expectativas que mañana (por hoy), cuando ya estén los cómputos finales de la plataforma virtual, podamos ver en qué ubicación estamos. Hasta noche estábamos arriba, pero vamos a ver hoy qué pasó. Hubo muchos competidores muy buenos que también llegaron al podio como es el caso de Grecia y Puerto Rico. Tenemos expectativas de estar arriba", explicó.

La Copa del Mundo finalizará hoy en el estadio Único "Madre de Ciudades". Desde las 9, se vivirá un cierre emotivo, con distinciones a umpires, entrega de orevalls y anuncio de la sede del próximo torneo mundialista.