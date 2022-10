09/10/2022 - 04:03 Deportivo

Nerea Micaela Bruno luchó por uno de sus años y ayer tuvo su premio, al quedarse con la medalla de oro en la categoría Adultos Femenino de menos de 52 kilos.

"Este ha sido un torneo muy soñado, muy planificado. Desde enero del año pasado que vengo entrenándome. Mi primera experiencia en un mundial fue en el año 2014, en Kazajistán. He dejado de entrenar por estudiar mi carrera (Licenciatura en Sicología) y ahora he retomado para seguir trabajando en lo que es mi sueño, en lo que amo que es el taekwondo. Me voy con las mejores sensaciones. El esfuerzo ha dado sus frutos y el que persevera triunfa", expresó emocionada.

"He tenido que hacer tres luchas, de dos rounds de 2 minutos cada uno, con un minuto de descanso. La primera pelea fue con una chilena. La segunda con una chica de Ecuador. Y la última con otra santiagueña, Eugenia Abdala", comentó.

A la hora de los agradecimientos, no dudó. "A mi familia, a mis estudiantes, a todas las personas que han estado apoyándome y creyendo en mí. También a mi profe Luján Cortés, a mi nutricionista Luz Gerez, a mi kiropráctico el Lic. Marquetti, a Iron Sport y principalmente al gobierno de Santiago del Estero y al Profe Dapello, que sin el apoyo de mi querida provincia no hubiese podido lograr este sueño", indicó.

Por último, se mostró feliz por su 2022 en el plano deportivo. "Fue excelente. Lo planteado ha sido conseguido. Ahora el objetivo es seguir trabajando y mejorando lo que haya que mejorar", concluyó con una sonrisa amplia.