Un "desconocido" Central Córdoba fue goleado por Newell's, en el estadio Único

11/10/2022

Por Pablo Diaz Tw: @pablidadi

El 3 a 0 no empañó la fiesta. La mala actuación de Central Córdoba no opacó la gran campaña desde la llegada de Abel Balbo. Por eso el público lo despidió anoche con aplausos, a pesar de la incuestionable derrota que sufrió a manos de Newell's Old Boys de Rosario, en el cierre de la vigésima cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Iván Ramírez, en contra de su valla, abrió la cuenta para la "Lepra" en el minuto 41 de la primera etapa. Willer Ditta y Marcelo Esponda, a los 9' y 33' del complemento, respectivamente, sellaron el triunfo rosarino en el estadio Único Madre de Ciudades. De esta forma, se acabó la racha invicta del conjunto santiagueño, que fue de cinco partidos, con un empate y cuatro victorias.

Le costó el arranque del partido a Central Córdoba porque no podía imponer su presencia para erigirse en dominador. Adelantaba sus líneas, pero dejaba espacios, sobre todo a las espaldas de Ramírez, que Newell's capitalizó para inquietar. Así fue como a los 10 minutos picó Luciano libre por ese sector, recibió cómodo, pero sacó un remate tibio que fue a las manos de Rigamonti.

Dos minutos más tarde fue Garro el que recibió por el medio, tras un cabezazo en mitad de cancha que desacomodó a la defensa local, pero Pereyra se repuso y realizó un gran cierre para enviar la pelota al córner, cuando el jugador de la Lepra se relamía para rematar.

Aún dentro del dominio visitante, que manejaba mejor la pelota, el equipo de Balbo se las ingenió para generar un par de situaciones de peligro. Sobre los 20', Soraire controló en el medio y puso un pase profundo para Martínez que apareció por izquierda, pero sacó un remate débil que contuvo Morales. A los 25', tras una buena combinación de Ríos y Montoya por izquierda, Torres la terminó mal con un remate desviado, cuando tenía a Martínez y López Muñoz entrando por el segundo palo.

En el último cuarto de hora el partido se emparejó, pero siempre daba la sensación de que Newell's estaba mejor y podía ponerse en ventaja en cualquier momento. Y eso ocurrió a los 41', cuando Méndez recibió por derecha y llegó hasta el fondo, sacó el centro atrás y Ramírez, desesperado por rechazar, la terminó metiendo en su propio arco.

Para el segundo tiempo, Balbo mandó a la cancha a González Metilli (por López Muñoz) y a Riaño (por Ríos) para que de esa forma Torres no quedara tan aislado en el área. Y en los primeros minutos se vio un Central diferente, con más enjundia, y que tuvo el empate en los pies del ingresado Riaño, pero el cordobés no pudo controlar en el área chica el pase de Martínez.

Cuando parecía que era el momento de Central en el partido, llegó el segundo de Newell's. Sobre los 8 minutos, Ditta salió firme a cortar cerca de mitad de cancha y se mandó al área para terminar la jugada como centrodelantero, luego de un par de buenos toques al borde del área, definiendo por encima de Rigamonti que salía.

A partir del 2 a 0, fue todo de Newell's, que manejó a placer el partido, haciéndose dueño de la pelota y controlándola en todo momento, ante un Central Córdoba desconocido y perdido en el campo de juego.

El tercer gol llegó casi por decantación, tras una buena maniobra que armó Balzi por izquierda, que aguantó ante la marca de varios hombres y descargó justo para la llegada de Esponda, que definió de gran forma desde el borde del área, abajo junto al poste derecho de Rigamonti.

Llegó el final y Central tuvo su premio, porque la gente reconoció la gran campaña y el objetivo cumplido, y lo despidió con una ovación.