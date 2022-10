Balbo: "A estos jugadores no les puedo recriminar nada"

11/10/2022 - 01:59 Deportivo

Anoche, después de la dura derrota de Central Córdoba ante Newell's Old Boys de Rosario por 3 a 0 en el estadio "Madre de Ciudades", el entrenador ferroviario Abel Balbo habló sobre lo que fue una mala noche de su equipo, pero dijo que no los superaron con claridad y que hubo mérito del rival por ser contundentes.

"No nos superaron ampliamente. Acercaron en jugadas puntuales, pero esto es así. Yo estoy muy contento con este grupo de jugadores. No les puedo recriminar nada, después de todo lo que hicieron y cómo llegamos hasta aquí. Perdimos ante un equipo de mucha jerarquía, no perdimos ante el último. Felicito a mis jugadores por todo lo que hicieron. No siempre sale todo. No se puede jugar siempre bien, tampoco se puede ganar siempre. Gracias a Dios, perdemos muy poco. Perdimos ante Newell's y si me das a elegir, prefería perder ante este rival que ante otros equipos de los que ya enfrentamos", dijo el ex delantero de la selección argentina.

"El equipo está cansado. Cuando se juega por el descenso, la fatiga es enorme. El desgaste, sobre todo mental, se siente. Además, venimos jugando cada tres días y medio. Llegamos con lesionados y en el primer tiempo, dos jugadores ya tuvieron calambres. Estos chicos dieron todo, dieron el máximo. Este equipo hoy estaba cansado. El rival por momentos jugó mejor que nosotros, pero fue muy concreto", agregó anoche Balbo.

A su vez, el DT dijo: "En la semana había pedido que los hinchas vengan a apoyar a estos jugadores y a homenajearlos. Y lo hicieron. Agradezco ese acompañamiento. Este grupo de jugadores se lo merece, porque sacó resultados muy importantes".

Luego, Balbo fue consultado sobre su futuro en el "Ferro". "Tengo contrato hasta junio y ahora veremos al final si nos sentamos a evaluar una serie de situaciones para definir el futuro. Son cosas que siempre se hacen al final de los campeonatos. Saber qué quiere Central Córdoba y transmitir lo que uno quiere. No me reuní con nadie. Si algún día me reúno con algún club, los primeros en saber serán los dirigentes de Central Córdoba".

Objetivos y lesionados

Por último, el entrenador dijo que deben mantener la línea y se refirió a la situación de los lesionados: "Tenemos que seguir trabajando. No vamos a tirar por la ventana todo el esfuerzo que se hizo en estos meses y los resultados importantes que sacamos. El año que viene serán torneos distintos así que será otra la historia".

"Respecto de los lesionados, lo de Soraire estimo que es cansancio. Para el próximo partido todavía no podremos contar con Renzo López ni con Kaprof", cerró.