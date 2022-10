Messi fue elegido el mejor de todos los tiempos: en qué puestos quedaron Cristiano, Maradona y Pelé

11/10/2022 - 16:43 Deportivo

Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, por delante de figuras inconmensurables como Diego Armando Maradona, Pelé o el mismo Cristiano Ronaldo, "contrincante" contemporáneo con quien es inevitable comparar día a día.

Que Leo Messi fuera apuntado como el mejor de todos, lo determinó revista 'Four Four Two', que ha realizado un ránking de los 100 mejores futbolistas de toda la historia del mundo.

Para la realización de esta lista exclusiva encabezada por el crack rosarino, la revista tuvo en cuenta "la influencia que tuvieron los jugadores en su era en particular, los que más recuerdos dejaron y los que más asombraron con su talento y sus logros".

"Expertos, escritores y fans intentarán expresar su grandeza con palabras y metáforas. Pero todos fallarán. En 20 años, los jóvenes aficionados al fútbol leerán sobre una figura mesiánica cuya brillantez asombró al mundo, rompió una letanía de récords y comenzó una era de dominio... Pero hasta que no vean los vídeos no tendrán una idea de lo que se han perdido", asegura la 'Revista Four Four Two'. Por eso lo elige a Messi como el mejor de todos los tiempos.



En qué puestos quedaron Cristiano Ronaldo, Maradona y Pelé



Diego Armando Maradona, el pibe de Villa Fiorito, quedó segundo en el ránking; lo sucede el "Bicho" CR7 en el puesto 3; mientras que Edson Arantes do Nascimento, Pelé, quedó relegado en el cuarto escalón.

La lista de los 100 jugadores más importantes