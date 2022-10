González Metilli y su renovación: “Con los dirigentes no hablamos nada todavía”

12/10/2022 - 01:35 Deportivo

Por Pablo Diaz

Tw: @pablidadi





Se acerca el final de temporada y en Central Córdoba deberán tomar decisiones. Son muchos los jugadores a los que se les vence el contrato a fin de año y ése es un punto clave para definir el plantel para el 2023.

Uno de esos jugadores es Francisco González Metilli, considerado uno de los más importantes en la estructura del DT Abel Balbo.

El pase del volante ofensivo pertenece a Argentinos Juniors y existe una opción de compra elevada. Pero el jugador aún no sabe nada acerca de su futuro. “Nos quedan cuatro partidos que van a ser fundamentales para nosotros y después a muchos se nos vence el contrato en diciembre y se verá qué pasa. Todos los años suele aparecer esta incertidumbre de no saber lo que va a pasar, pero ojalá sea lo mejor para todos. Ojalá Abel (Balbo) se pueda quedar en este club porque desde que llegó lo hizo muy bien. Después, nosotros los jugadores, veremos. Yo en lo personal siempre me sentí muy bien acá, me encantó el club desde que llegué, me encantó la provincia. Veremos lo que suceda más adelante”, dijo “Pancho” en diálogo con Mundo Ferroviario.

¿Hay González Metilli para 2023? “No hablamos nada con los dirigentes todavía, no se han comunicado conmigo. Como dije, faltan cuatro partidos que van a ser muy importantes y esperemos resolver cuanto antes la situación. Para uno es difícil tomar decisiones y la incertidumbre a veces es agobiante, pero es lo que se vive todos los años”, respondió. El volante también se mostró feliz por el reconocimiento del público el lunes pasado, aunque lamentó la derrota ante Newell’s. “La gente fue a festejar el haber mantenido la categoría, que fue muy merecido. Fue una alegría verlos a todos contentos, el recibimiento fue muy lindo, pero me fui con una bronca terrible por el resultado y por cómo se dio el partido. Queríamos regalarle un triunfo a la gente para que el festejo sea doble”, señaló.

“Fue un partido en el que no nos salieron las cosas que planeamos. En partidos anteriores nosotros golpeamos en los momentos justos y creo que ahora Newell’s nos golpeó en los momentos justos. En el segundo tiempo habíamos levantado y estábamos cerca del empate, pero llegó el segundo gol de ellos y lo sentimos. El resto del partido fue muy cuesta arriba y no lo pudimos igualar en ningún momento”, agregó.

Consultado sobre si se relajaron por haber cumplido el objetivo de la permanencia, respondió: “No sé, uno siempre sale a ganar. Nosotros queríamos sumar de a tres porque soñábamos con otro objetivo que nos planteamos pero la realidad es que no se dio. Capaz que inconscientemente bajamos un poco las armas, pero creo que también hay mucha virtud de ellos porque hicieron un muy buen partido, con un planteo interesante. Y hay que darle los créditos a ellos”.

Ante la “Lepra” González Metilli fue suplente porque Balbo decidió darle descanso. “Abel me comentó la idea que tenía de que descanse. Obviamente que yo siempre quiero jugar, por suerte soy un jugador que se recupera bastante rápido, pero el técnico tenía esa idea y está perfecto porque Gonza Ríos está también en un gran momento. Eso es lo bueno de este grupo, el que entra está bien también y no se nota cuando uno sale”.