Con muchas bajas, el plantel retomará hoy las prácticas

12/10/2022 - 01:36 Deportivo

Luego de la derrota del pasado lunes ante Newell’s, el plantel de Central Córdoba tuvo ayer jornada de descanso y hoy retomará las prácticas. La cita es a las 9.30 de la mañana, en el estadio Alfredo Terrera.

Allí el entrenador Abel Balbo comenzará a planificar el equipo para visitar a Arsenal de Sarandí, el próximo viernes a las 21.30 y por la vigésimo quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El principal inconveniente con el que se encuentra el DT es la gran cantidad de bajas que tiene por lesión. En el duelo ante la “Lepra”, el volante Jesús Soraire debió dejar el campo de juego a los 33 minutos del primer tiempo.

“Lo de Jesús puede ser un fuerte calambre, todavía no lo se porque lo estaba por ver el médico. No creo que sea algo grave”, había dicho Balbo en la conferencia de prensa posterior a la derrota ante la “Lepra”. Ayer, el club no emitió ningún parte médico y se espera que lo haga hoy. Además, el Balbo ya anticipó que para el viernes seguirá sin poder contar con los delanteros Renzo López y Juan Cruz Kaprof, quienes se recuperan de sendos desgarros.

“Ninguno de los dos va a estar en condiciones de jugar así que tendré a disposición a los mismos jugadores, siempre y cuando no pase nada con ninguno en estos días. Veníamos dándoles descanso a los jugadores que más corren que son Linares, Metilli y Soraire. Seguramente ante Arsenal algo vamos a cambiar, no pueden jugar siempre los mismos porque se van a romper”, anticipó. Así planteada las cosas, habrá que esperar al menos hasta mañana para tener un panorama más claro de cuál podría ser el equipo titular para visitar el viernes a Arsenal, sin dejar de lado que la seguidilla continuará luego ante Tigre (martes 18 a las 21.30, en Santiago) y frente a Unión (siguiente fin de semana), más el pendiente ante Vélez.