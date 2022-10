Rigamonti: “La de Newell’s no es la imagen que queremos dar”

12/10/2022 - 23:16 Deportivo

A Central Córdoba todavía le cuesta digerir la derrota sufrida el lunes pasado ante Newell’s, por 3 a 0 en Santiago del Estero.

Es que desde que llegó Abel Balbo, el equipo forjó una mentalidad ganadora y, aún en la derrota, nunca se había visto nítidamente superado en el juego como ante la “Lepra”.

Y eso es algo que dolió en la intimidad del plantel. “Nosotros sabemos que podemos ganar, perder o empatar, pero el sabor amargo que nos quedó es por no haber estado en partido. La de Newell’s no es la imagen que queremos dar, pero son noches que pasan en las que no nos sale nada y al rival le sale todo. Lo único que queda es masticar bronca y ya pensar en lo que viene, en tratar de terminar de la mejor forma y sumar la mayor cantidad de puntos posible”, manifestó César Rigamonti, en diálogo con Mundo Ferroviario.

Para el arquero del “Ferro”, el factor físico fue clave. “Físicamente creo que tuvimos una marcha menos. Y eso, en nuestro juego, repercute mucho. No pudimos presionar, en ningún momento nos sentimos cómodos para hacerlo y después, obviamente ya con el segundo gol se hizo mucho más complicado y cuesta arriba”, explicó.

Cuando le consultaron si esa marcha menos tenía que ver con un relajamiento, inconsciente, por haber alcanzado el objetivo de la permanencia, respondió: “No, para nada. El que va día a día a vernos, ve y sabe cómo trabajamos. El equipo, en el día a día, intenta dar lo máximo y trata de mejorar constantemente. Quiero creer que fue un partido aislado, en el cual primero no encontramos la forma de contrarrestar a lo que propuso Newell’s. Y después corrimos mucho atrás de la pelota. Cuando el equipo rival te la maneja, te cuesta y en eso el físico nos pasó factura en los minutos finales, por eso quedó como que ellos tuvieron una superioridad notoria”.

Por último, Rigamonti le agradeció al hincha de Central: “Al público le estamos agradecidos porque siempre acompañó. La gente tuvo su fiesta y pudieron disfrutar de que el equipo esté un año más en Primera División”.