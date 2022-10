Lema: ''Tenemos jugadores que saben jugar al básquet''

14/10/2022 - 01:15 Deportivo

Leonardo Lema se ha convertido en una pieza clave de Olímpico, que arrancó la temporada con un récord de dos victorias y una derrota y se ilusiona con poder asumir un rol protagónico en la Liga Nacional.

"Fue un partido muy bueno. Creo que los primeros 5 minutos ellos entraron con mucha intensidad y nosotros tratamos de equipararla. A partir de los últimos 35 minutos pudimos hacer nuestro juego y ganar el partido de atrás para adelante", declaró el alero pampeano en referencia a la victoria del miércoles a Ferro (118 a 84) en el Vicente Rosales.

Lema fue una de las figuras de Olímpico en ese partido, pero también se destacó ante Peñarol y San Lorenzo, en calidad de visitante.

"A comparación de la temporada pasada, pudimos hacer un trabajo de pretemporada muy bueno, llegando acá los primeros días de agosto y a partir de ahí ponernos a entrenar. Llegó Esteban (Gatti) y nos dio una mano increíble, nos marcó los puntos que él pensaba que debíamos mejorar. Gracias a Dios con esos entrenamientos y con la confianza de mis compañeros y el técnico, lo estoy logrando en cancha", comentó reconfortado.

Experiencia

El alero pampeano se mostró ilusionado con la chances de Olímpico en la Liga Nacional a partir de la experiencia de la mayoría de los jugadores que integran el plantel.

"Estamos en un buen camino. Es un equipo nuevo en comparación con la temporada pasada, pero bueno... Tenemos jugadores con experiencia, que saben jugar al básquet. Hace años juegan la liga y eso nos da un plus y nos da la tranquilidad de que tarde o temprano nos vamos a poder adaptar ciento por ciento al juego de Leo (Gutiérrez). En estos primeros tres partidos, salvo con San Lorenzo porque era el primer partido todos juntos, a partir de Peñarol creo que lo hicimos bárbaro. Nos estamos adaptando bien", explicó entusiasmado.

Por último, empezó a palpitar el partido del domingo ante Obras en el Vicente Rosales. "Ellos tienen una base desde hace varios años, con mucha juventud. Pasa mucho por lo que hacen Barral y Rodríguez. Todavía no he visto a los americanos nuevos, pero me parece que van de la mano. Ver el partido con Quimsa nos va a ayudar para saber cómo están ellos, pero creo que es por ahí la mano", indicó en referencia al juego de anoche entre la "Fusión" y Obras en el estadio Ciudad.