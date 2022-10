Polémica medida en el Mundial Qatar: Habrá calabozos para borrachos

14/10/2022 - 14:40 Deportivo

A nadie sorprende que este sea el Mundial más extraño y polémico de toda la historia. Además del hecho ya conocido de la situación que han tenido que sufrir los obreros en la construcción de los estadios, sumado al pensamiento que tiene el país árabe sobre la comunidad LGTBI, hacen de la Copa del Mundo algo casi secundario. A esto se une ahora la última medida que quieren adoptar desde Qatar: Concentrar a las personas borrachas.

Uno de los grandes misterios que existían en torno al Mundial era la consumición de bebidas alcohólicas por parte de las hinchadas.

Al Khater, el hombre destinado a supervisar la planificación de Qatar para la copa del Mundo, es nuevamente objeto de críticas a partir de sus dichos públicos.

Estos planes se traducen en una especie de "calabozo" donde se retendrán a aquellas personas que se muestren afectadas por el exceso de alcohol. "Será un lugar para asegurarse de que se mantengan a salvo, pero sobre todo para que no sean dañinos para los demás", aseguró Nasser Al Khater. Y es que, tal y como ya se sabe, Qatar es un país con duros castigos para aquellos que den problemas en espacios públicos. Por ello, han querido rebajar posibles tensiones desde la organización: "Al final del día, siempre y cuando no hagas nada que perjudique a otras personas, si no estás destruyendo la propiedad pública, y siempre y cuando te comportes de una manera que no sea dañina, no tienes nada de qué preocuparte".

El directivo apuntó directamente contra los países que se dedican a informar sobre la situación de los trabajadores migrantes en Qatar y las deficiencias en la financiación de las indemnizaciones del país. “Muchas personas que hablan sobre este tema del bienestar de los trabajadores... no son expertos en la industria. Y no son expertos en lo que hablan”.

“Y siento que se sienten obligados, que necesitan hablar. Creo que realmente necesitan leer y educarse un poco más sobre lo que está sucediendo sobre el terreno en Qatar”, dijo y agregó: “Dejemos eso en manos de los expertos... y centrémonos en el fútbol. Dejemos que los administradores del fútbol se centren en sus equipos. Y dejémoslo así”.

“Sean respetuosos con la cultura”

Los organizadores de la Copa del Mundo insisten en que solo hubo tres muertes relacionadas con el trabajo en los estadios, persiste la preocupación de que más trabajadores migrantes murieron en obras de infraestructura más amplias en todo Qatar, ya que no se investigan a fondo todos los decesos.

Al Khater señaló que Qatar está mejorando las leyes laborales y la implementación de un salario mínimo.