Rivero: “Cuando me avisaron no lo creía, fue una sorpresa”

15/10/2022 - 00:16 Deportivo

El nombre de Rodrigo Rivero quedará inscripto en la historia del arbitraje santiagueño.

El próximo miércoles 19 de octubre, a las 21.30, será el juez principal en el encuentro entre Talleres y Unión de Santa Fe, en el estadio Mario Kempes, duelo pendiente de la undécima fecha de la Liga Profesional.

De esta forma, será el primer árbitro de nuestra provincia en dirigir en la máxima categoría.

“Internamente sabía que en algún momento se iba a dar, pero no me imaginaba al final de este campeonato sino al comienzo del que viene, pero se adelantó y estamos aquí. Muy contento, feliz. Últimamente estoy soñando despierto, es un sueño poder estar ahí. Estoy muy agradecido a la familia que es la que siempre me apoya y se banca todo, especialmente las ausencias. Agradecido a mis viejos, a mi señora, a mis hijos, mis hermanos, mis amigos. Estoy feliz y disfrutando”, contó el árbitro en diálogo con EL LIBERAL.

“Cuando me llamaron de la AFA para confirmarme, no lo creía. Realmente fue una sorpresa como aquella vez en el partido de Eliminatorias en la que fui cuarto árbitro en el partido de la selección argentina. Fue una sensación similar, estaba aquí en mi casa, con mi familia y todos se pusieron contentos, mi señora estaba llorando de alegría”, añadió.

El padre de Rodrigo, que también fue árbitro, es el que más se emocionó. “Hoy (por ayer) cuando se hizo oficial, y se enteró mi viejo, casi lo pierdo por la emoción que tenía. Él estaba muy ansioso, tanto él como mi señora eran las personas más ansiosas porque llegue este momento”, reveló.

Entrar en la historia es algo que lo llena de orgullo.

“Es doblemente satisfactorio por poder quedar en la historia del arbitraje de la provincia como el primer árbitro santiagueño en dirigir en Primera, es algo muy lindo e inexplicable. Voy a tratar de representar de la mejor manera al arbitraje de Santiago”, dijo.

Rivero ya imagina el partido en el Kempes: “Ya estoy planificando el partido en mi cabeza, en cuanto a cómo vienen los equipos, los jugadores. Me lo imagino con tranquilidad porque de esa forma me tomo yo las cosas, en todos los órdenes de la vida. Espero que sea así, dicen que los primeros minutos son de nerviosismo, ojalá pueda estar tranquilo y disfrutarlo, más allá de la responsabilidad que conlleva”.

Para el juez será su primera vez con VAR. “La tecnología ha llegado para quedarse. Es una herramienta importantísima para nosotros los árbitros. Estoy a favor del VAR desde el primer día que se ha implementado. Estamos sobre el camino y todos tenemos que ir acostumbrándonos a diferentes formas que se dan, por ejemplo cuando se convierte un gol hay que tener en cuenta que está la posibilidad de que se pueda anular o revisar. Es algo nuevo para nosotros y hay que tener un poco de paciencia, se lo viene aplicando bien”, cerró.