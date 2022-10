Diego Ibáñez, el ejemplo de vida más sensible que tendrá el Maratón

16/10/2022 - 06:26 Deportivo

El Maratón del Diario EL LIBERAL es todo un emblema en Santiago del Estero y en el país y no es un detalle ajeno al hermoso clima que se vive en estos momentos.

Ya lleva más de 60 años de historia y de acción y siempre con las mismas y las mejores expectativas.

El 6 de noviembre será la trigésimo sexta edición y otra vez con millares de atletas y con sensaciones únicas para todos los participantes.

Pero entre las nuevas experiencias, habrá un caso que será muy especial.

Se trata de la participación de Diego Ibáñez, un policía de la provincia de 30 años que en el 2014 tuvo un accidente (con consecuencias fatales) cuando conducía su motocicleta y a partir de ahí su vida cambió para siempre.

“Tuve un accidente de tránsito. Choqué de frente con otra moto y lamentablemente la otra persona que no tenía el casco puesto murió. Yo me salvé porque sí venía utilizando el mío. Se partió en tres, pero zafé”.

El relato es estremecedor y todo ocurrió en las primeras horas de la madrugada en la ciudad de La Banda.

“Estuve 45 días en coma en el hospital. Tuve dos convulsiones y me amputaron la pierna izquierda después de tres cirugías por la infección. También el brazo sufrió las consecuencias del impacto”.

Diego llegó hasta la sede de Hamburgo Compañía de Seguros (Independencia 56) para hacer algo que ya lo tenía planificado: participar de la fiesta del Maratón de EL LIBERAL.

“Me anoté en los 21 kilómetros. Estoy loco. Será la primera vez que lo haré y estoy muy contento”.

Obviamente que su condición actual no le permite correr, Diego utilizará su bicicleta especial con la que hace actividad deportiva para ser otro de los protagonistas del espectáculo mayor del atletismo santiagueño.

“A la bicicleta la tengo adaptada por mi condición de discapacitado y puedo manejarme de la mejor manera”.

El terrible accidente lo dejó prácticamente al borde de la muerte y en una situación que hoy lo recuerda como un milagro de la vida.

“Fue muy difícil superar ese momento. Pero con la ayuda y el apoyo de la familia y los amigos, más la voluntad propia, pude salir y seguir adelante”.

Diego hizo terapia con tres psicólogos y el último que tuvo le aconsejó que aproveche su tiempo para hacer deporte.

“Me dijo que piense en mí y que haga deporte. Hoy me ocupo de eso y lo disfruto”.

Actualmente está cursando el segundo año de la carrera de tecnología en el Mater Dei y desempeña funciones laborales en Sanidad Policial.

Diego también destacó la calidad y los colores de la remera que se pondrá el próximo 6 de noviembre.

“Está muy buena la remera, más con los colores de la Selección Argentina. Es muy linda”.









LA TEORÍA DE UN MITO ESPIRITUAL

“Vi una luz blanca y San Pedro no me quiso llevar”

Diego, además, contó un hecho especial que sintió mientras estaba internado y en estado de coma en el hospital, después del accidente.

Habló de la “famosa” luz blanca que se ve en teoría en el horizonte y que parece estar relacionada con la muerte.

“Veía un foco encendido y con luz blanca frente mío. Yo trataba de acercarme para tomarlo con la mano, pero se me hacía difícil. Era como que algo me empujaba hacia atrás. Tal vez era San Pedro que no quería que me fuera todavía jajaja...”. Quedó claro que a pesar de la adversidad, este joven deportista nunca pierde esa esencia del buen sentido del humor.