Olímpico va en busca de su tercera victoria en fila

16/10/2022 - 00:47 Deportivo

Olímpico volverá a presentarse esta noche en el estadio Vicente Rosales, donde enfrentará a Obras, en busca de su tercera victoria consecutiva en la temporada 2022/23 de la Liga Nacional.

El equipo de “Leo” Gutiérrez intentará ratificar todo lo bueno que mostró en los triunfos ante Peñarol (93 a 78) y Ferro (118 a 84), pero deberá mantener el rendimiento e incluso mejorarlo porque tendrá enfrente a un rival durísimo.

“Ellos tienen una base desde hace varios años, con mucha juventud. Pasa mucho por lo que hacen Barral y Rodríguez. Todavía no he visto a los americanos nuevos, pero me parece que van de la mano”, declaró Leonardo Lema, que arrancó la temporada con buenas actuaciones y se ha convertido en uno de los referentes del plantel. Obras abrió la temporada con victorias ante Riachuelo (106 a 99) y Quimsa (101 a 92), en calidad de visitante, por lo que se posicionó al tope de las posiciones.

El equipo de Gregorio Martínez tiene una gran variedad de recursos en ataque. “Pepo” Barral, los uruguayo Joaquín Rodríguez Olivera y Emiliano Serres y el estadounidense Isaac Copeland son las principales opciones ofensivas del conjunto porteño.