Cinco equipos mantienen chances de ser campeón

17/10/2022 - 00:43 Deportivo

A falta de una fecha para el final, más algunos partidos pendiente de vital importancia, los aspirante al título en la Liga Profesional se redujeron a cinco: Boca Juniors (líder con 48 puntos), Racing Club (escolta con 47), Atlético Tucumán (45), Huracán (44) y Gimnasia (40).

El "Xeneize" es el único que depende de sí mismo, ya que ganando el cotejo pendiente ante Gimnasia (el próximo miércoles se jugarán los 81 minutos restantes en La Plata) y el duelo ante Independiente de la última fecha, en La Bombonera, se consagrará campeón, independientemente de lo que suceda con los otros aspirantes.

El equipo que dirige Hugo Ibarra también puede ser campeón sumando cuatro puntos (un triunfo y un empate), aunque para ello necesitará que Racing no gane los dos partidos que le restan. Sumando tres puntos o menos, entrará a depender también de los resultados de Atlético Tucumán, Huracán y Gimnasia.

Para la "Academia", las chances pasan por ganarle mañana a Lanús, de visitante, y el domingo a River, de local. Al tiempo que deberá esperar que Boca no sume los seis puntos que le queda. Atlético Tucumán necesita también sumar sus seis puntos y esperar que Boca no gane ningún partido y Racing no gane los dos. Huracán debe ganar los dos que le quedan y esperar que el "Xeneize" no sume más de un punto y la "Academia", no más de dos. Gimnasia debe ganar los tres y esperar que los otros pierdan todo.