Se tira el premio Diario EL LIBERAL

22/10/2022 - 00:29 Deportivo

La dirigencia del Club de Cazadores de Santiago del Estero hará disputar hoy y mañana varios certámenes, en donde se destaca el Gran Premio Diario EL LIBERAL, evento que se desarrollará sobre 12 hélices sin límite de erradas.

Este certamen será mañana a las 16.30, en tanto que la entrega de premios esta prevista para las 18.30 con la presencia de autoridades de Deportes y Turismo de la provincia y del Diario EL LIBERAL.

La jornada deportiva arrancará hoy con la disputa del octavo parcial y la gran final del Regional del Norte a las 10. Se tirará a 18 hélices.

Estarán en escena escopeteros de las categorías Open/Senior, Junior, Veteranos, Máster, Cazador, Cebollitas, Ladies, Menores, Capacidad Diferentes, Ex Combatientes y por Equipos. Comprometieron su presencia los mejores tiradores de las provincias de Entre Ríos, Tucumán, Catamarca, Salta, Chaco, Córdoba, etc., por lo que la dirigencia del Club de Cazadores estima que habrá no menos de 130 tiradores en escena.

En tanto que hoy a las 15 se tirará un torneo a 9 hélices de bienvenida y la Copa Maggioranza, evento que estará reservado para las categorías Senior, Veteranos, Súper Veteranos, Cazadores y Menores.