El arquero de Instituto de Córdoba, Emanuel Bilbao fue sometido a una cirugía de urgencia por un aneurisma cerebral

22/10/2022 - 09:02 Deportivo

El arquero de Instituto de Córdoba Emanuel Bilbao fue sometido a una cirugía por un aneurisma cerebral, procedimiento que había comenzado por la tarde y concluyó esta medianoche, informaron desde esa institución deportiva.



“Recién finaliza la intervención quirúrgica del jugador. Fue una operación larga y complicada pero salió como se esperaba. Se encuentra estable y pasará la noche en terapia intensiva para ser monitoreado y aguardar su evolución”, sostiene el parte emitido esta medianoche por los directivos de "La Gloria".



La cirugía se realizó en un centro de salud de la ciudad de Córdoba, luego de que al "pringlense" se le diagnosticara la patología de aneurisma cerebral, y previo a la cirugía y desde su lugar de internación Bilbao saludó y agradeció a sus seguidores por las redes sociales.



“Quería saludarlos y decirles que estoy bien. Gracias a Dios se descubrió a tiempo lo que me ha pasado. Quiero agradecer a las personas que con mucho corazón me mandaron mensajitos de apoyo y de aliento para este difícil momento, que va a pasar, lo vamos a sortear de la mejor manera”. Si dios quiere va a estar todo bien y en unos días ya vamos a estar de vuelta”, había publicado.



Bilbao, quien habitualmente es suplente del arquero titular Jorge Carranza, debido a su afección no podrá estar en las instancias de semifinales por el segundo ascenso a la liga mayor que aspira "La Gloria".