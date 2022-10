Old Lions se quedó con la Copa de Oro al vapulear a Lawn Tennis

23/10/2022 - 02:59 Deportivo

Old Lions Rugby Club consiguió ayer en casa un rotundo triunfo en la final del clásico de rugby santiagueño por el Torneo Clausura, tras vapulear al Santiago Lawn Tennis Club por 40 a 10 y quedarse con la Copa de Oro de la temporada 2022.

El elenco "Azul" de Old Lions fue superior a su rival en la tarde de ayer de local, ante una verdadera multitud que se acercó a la cancha para alentar a ambos equipos. Al término de la primera etapa, el dueño de casa impuso su superioridad y se fue al vestuario arriba por 19 a 3.

El arranque del partido fue un tanto parejo por la dinámica que ambos le pusieron, pero la adrenalina que corría por las venas de los protagonistas los llevó a cometer muchos yerros, por lo que el juego de tornó muy cortado. Inclusive el juez Villalba hasta fue contemplativo con algunas infracciones cometidas sobre todo por el local.

Old Lions fue el que abrió la cuenta a través de una buena jugada de maul tras una gran recepción, que le permitió a los forwards avanzar hacia el ingoal y apoyar el try (Ayuch) para poner en ventaja al elenco dueño de casa.

El juego siguió con dos equipos que le pusieron más amor propio que ideas. Y en ese afán Old Lions sacó ventaja para correr por la línea y llegar a un try penal para sacar una leve diferencia a través de Juan Villalba. Minutos más tarde apareció nuevamente Villalba para apoyar un nuevo try en una fantástica corrida para los "Viejos Leones".

Lawn Tennis que le ponía ganas, pudo descontar en el cierre con un penal de Vidal Montoya.

En el complemento, a pesar de la férrea resistencia que ofreció un juvenil conjunto del Lawn Tennis, Old Lions de a poco siguió sumando tríes a través de Panceyra Garrido, Bravo Ibarra, Bravo Ferreyra y su goleador Villalba, para cantar victoria por un aplastante 40 a 10 y dar rienda suelta a un loco festejo.