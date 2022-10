Cinco nombres de entrenadores suenan en el barrio Oeste

26/10/2022 - 02:00 Deportivo

Con la derrota de anoche ante Vélez, por 3 a 1 en La Bombonera, Central Córdoba finalizó su participación en la Liga Profesional. Y también llegó a su fin el ciclo de Abel Balbo como entrenador del equipo santiagueño. El plantel fue licenciado hasta el lunes 28 de noviembre, cuando retomará los entrenamientos. Y la idea de la dirigencia es tener al nuevo entrenador para esa fecha.

El primer nombre que apareció en el horizonte “Ferroviario” es el de Lucas Pusineri, actual director técnico de Atlético Tucumán. También sonaron por el Oeste Facundo Sava, Martín Palermo, Sebastián Battaglia y Leonardo Astrada.

Según pudo averiguar EL LIBERAL, desde el club del barrio Oeste se comunicaron con el representante de Pusineri, para interiorizarse de su situación y de sus intenciones a futuro.

El ex jugador de Independiente realizó una gran campaña al frente del “Decano”, que lideró gran parte de la Liga Profesional que ganó Boca Juniors el domingo pasado. Pero el equipo se quedó en las fechas finales e incluso no pudo clasificarse a la Copa Sudamericana. Por este motivo, desde la entidad tucumana no estarían dispuestos a hacer grandes inversiones en materia de refuerzos y Pusineri podría dar un paso al costado. Si bien tiene contrato vigente (vence en abril de 2023), mañana habrá una reunión cumbre en Buenos Aires, entre el DT y el presidente Mario Leito.

En Central Córdoba estarán expectantes a lo que suceda con esa reunión para avanzar o no en la gestiones con Pusineri. Por como está planteado el panorama, lo más probable es que deje su cargo en el “Decano”.