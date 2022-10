González Metilli y su futuro: "La posibilidad de seguir está"

26/10/2022 - 02:03 Deportivo

Uno de los puntos altos de Central Córdoba en la Liga Profesional fue Francisco González Metilli, quien formó un tridente letal con Alejandro Martínez y Renzo López. Como a la mayoría de los jugadores de este plantel, a "Pancho" se le vence el contrato a fin de año. Su pase pertenece a Argentinos Juniors, pero hay una opción de compra que el "Ferro" estaría dispuesto a ejecutar, haciendo un gran esfuerzo para retener a una de sus figuras.

"Me han escrito, pero todavía no sé nada. La posibilidad de seguir está, creo que la semana pasada habían hablado algo. Yo estoy tranquilo y pensando ahora en disfrutar un poco de las vacaciones. Yo siempre dije que acá me sentí muy bien, pero obviamente que uno tiene que tomar decisiones y no puede errarle porque son las que valen ahora", contó González Metilli ante la consulta de EL LIBERAL, en la zona mixta de La Bombonera, minutos después de la derrota de su equipo ante Vélez.

"Este año para mí fue muy importante. En lo personal viví un año increíble pisando Primera División y era la primera vez que me pasaba. Después estuve buscando mi nivel en Primera, la provincia me gustó mucho y la gente me trató de la mejor manera. Ojalá pueda determinar la decisión para bien de todos y para el bien personal obviamente", agregó, dejando en claro sus ganas de seguir en Central.

Francisco se refirió luego a la salida del entrenador Abel Balbo. "El ciclo de Abel para mí fue más que exitoso, haber conseguido el objetivo cinco fechas antes no es poca cosa así que estamos contentos con él, con su cuerpo técnico y les deseo lo mejor para lo que viene", mencionó.

"Abel nos comunicó que se iba a ir antes de Tigre. La realidad es que siempre fueron palabras de agradecimiento de parte suya y su cuerpo técnico y de parte nuestra también, porque ellos llegaron en un momento que estábamos muy complicados y teníamos todo en contra. Fue muy valorable lo que hicieron porque le transmitieron tranquilidad a todo el grupo y conseguimos el objetivo que no fue poca cosa. Le deseamos lo mejor para lo que viene en su nuevo equipo", agregó.

Bay

Jonathan Bay también habló con EL LIBERAL. "En el balance pongo al grupo por sobre todas las cosas. El grupo que conformamos fue increíble, más allá del que le toque jugar. Pudimos conseguir el objetivo con muchos puntos altos, jugadores que terminaron en un nivel increíble, más allá del resultado de hoy. Hicimos un buen campeonato", señaló.

"Le agradecemos mucho a Abel y su cuerpo técnico porque se han portado muy bien. En el momento que necesitábamos alguien que nos ayude vino él, agarró el mando y nos trajo mucha tranquilidad. Enterarnos de su salida fue un poco chocante pero es entendible porque hizo muy bien las cosas", concluyó.