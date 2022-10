Martínez: "Fue un año duro y estresante, pero también muy positivo"

26/10/2022 - 02:06 Deportivo

El volante ofensivo de Central Córdoba, Alejandro Martínez, habló ayer después de cerrar la Liga Profesional y confesó que fue un año muy duro, pero hizo un balance positivo del mismo.

"Veníamos de un desgaste tremendo, jugando en pocas horas varios partidos. Viajamos prácticamente hasta Buenos Aires en colectivo desde Santiago. Quisimos jugarles de igual a igual todo el partido, pero no pudimos. No sé nada respecto del futuro. Estamos cansados, estresados. Queremos estar con la familia. Después se verá qué cambios se vendrán en el club. La salida de Abel (Balbo) me dolió. Nos dio confianza, un cambio de aire. Puso el pecho cuando nadie lo quería poner por nosotros. Eso vale mucho. Hay que agradecerle", destacó el ex Defensores de Belgrano, en diálogo con EL LIBERAL.

"Soñamos con cerrar este año de la mejor manera, incluso peleando una clasificación a una copa. El jugador es el que sale y pone la cara. Fue un año muy duro, muy estresado para todos nosotros. Inconscientemente cuando se logró el objetivo es como que bajamos un cambio. Quizás nos relajamos un poco y nos costó algunos partidos", agregó.

"Estoy agradecido. Fue un año muy lindo en lo personal. Me siento maduro, con mucha confianza. Superé cosas que antes quizás no las hubiese superado. No voy a cerrarle las puertas a ningún club. Siempre y cuando le convenga a Central, se escuchará todo", cerró Martínez.