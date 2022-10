Llegó el gran momento: Finales en la LIFF

28/10/2022 - 20:16 Deportivo

El próximo sábado 29 y en el predio de COPSE, finalizará la temporada 2022 de la Liga Infantil de Fútbol Femenino con el cierre del Torneo 2022 "Sofia Ibarra".





Luego de varios meses de competencia y con la participación de diversos equipos de la ciudad Capital, Banda y el interior provincial, el certamen de fútbol femenino formativo llega a su fin bajo una gran expectativa para conocer a las campeonas en las categorías 2010/11/12, 2007/08/09 y 2004/05/06.





La actividad de las finales iniciará a las 8. Además estará en difinición la Copa de Plata para la categoría 2010/11/12 y premios para el tercer y cuarto puesto.





Desde la organización se confirmó que habrá una serie de eventos sorpresas a lo largo de la jornada, la cual culminará con la entrega de premios.





La LIFF hace extensiva la invitación no solo a jugadoras y familiares, sino también a todo el público para presenciar esta etapa culmine que contó con el apoyo de escuelas de fútbol y el notable trabajo de todas y cada una de sus protagonistas.





FINALES





Titiritas Golden se enfrentará a Titiritas Silver en 2010/11/12; Central Argentino de La Banda se medirá ante Titiritas Blue en la categoría 2007/08/09 y la 2004/05/06 se definirá entre Panteras FC ante Termas FC.





Por el Tercer y Cuarto puesto, Titiritas Steel jugará contra Estudiantes FC en 2010/11/12; Termas FC vs. Panteras FC en 2007/08/09 y en 2004/05/06 se enfrentarán Golcitas FC ante Titiritas Max.





La Copa de Plata para la categoría 2010/11/12 será para las ganadoras de Golcitas FC contra Panteras FC. Y por el 3er. lugar, Rey de Reyes vs. Central Argentino de La Banda.





Por otro lado, también habrá partidos las divisiones más chicas. Desde las 10, y por la categoría 2013/14/15, se jugarán los siguientes encuentros: Panteras FC vs. Estudiantes FC; Golcitas vs. Rey de Reyes; Titiritas Juniors vs. Atlántico y Titiritas Mini vs. Central Argentino de La Banda.