Excelente actuación de la delegación del Área de Discapacidad en los Juegos Evita 2022

30/10/2022 - 23:20 Deportivo

El Área de Discapacidad de la Subsecretaría de Deportes de la provincia de Santiago del Estero participó con gran éxito de los Juegos Evita 2022 en Mar del Plata.

En esta oportunidad, la delegación santiagueña sumó muchas medallas.

Este es el medallero final en Atletismo y Natación Adaptado, Goalball y Boccia. Mario Romano- categoría intelectual sub 16- bronce en salto en largo; Axel Rodríguezcategoría PC oro en Bala y B ro n c e e n 8 0 m . ; M a r í a Anchava- categoría PC sub 16: plata en 80m y Bronce en Bala; Ailén Suarez Si l vacategoría PC sub 16- oro en 80m y oro en Salto en largo; Bautista Suarez- categoría motores sub 14- oro en 80m; David Reinoso- categoría motores sub 14- plata en 80m; Javier Campos- categoría motores sub 18- Bronce en Bala; Ana Almirón-categoría PC sub 18- plata en Bala. Raul Cáceres- categoría motores sub 18- plata en bala; Medalla de Oro para Aitana Maldonado en los 25mts Estilo Espalda en la Categoría Talla Baja (S6) del Sub 14 Femenino; Medalla de Bronce para Milagros Morales y Matías Carrasco en la Posta 4x25mts Mixta para la Categoría Intelectual (S14). Medalla de Oro para Aitana Maldonado en los 50mts Estilo Espalda en la Categoría Talla Baja (S6) del Sub 14 Femenino; Medalla de Oro para Milagros Morales en los 50mts Estilo Espalda en la Categoría Intelectual (S14) del Sub 16 Femenino; Medalla de Oro para Valentín González en los 50mts Libre en Motores (S6) del Sub 16 Masculino. David Reinoso-cat. motores sub 14: Oro en Bala; Ana Almirón-cat. PC sub 18: Bronce en 100m; Javier Camposcat. motores sub 18- oro en 100m.; Bautista Suarez- motores sub 14- oro en bala; Ana Almirón- cat. PC sub 18- Bronce en 100m; Pablo Lunacat.

PC sub 18- bronce en 100m; Santino Céliz- Intelectuales Sub 18- oro en 200m y plata en salto en largo. Acompañaron a la delegación Diego Ledesma y María Cecilia Ledesma, coordinadores del Área Discapacidad; Silvia Santillán y Andrés Davicino (Kinesiología y Clasif. Funcionales y Ana Mercado (médica de la delegación).