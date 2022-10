La elección del DT en Central Córdoba se dilataría un poco más

31/10/2022 - 01:04 Deportivo

Si algo le faltaba a Central Córdoba para mantener todavía un poco más en suspenso la definición sobre el sucesor de Abel Balbo al frente del plantel de Primera División de la Liga Profesional de Fútbol, es que Patronato de Paraná le haya achicado anoche el margen para que Facundo Sava sea su flamante entrenador.

Es sabido que el “Colorado”, entre los tantos nombres que vienen sonando por el Oeste, es el que cuenta con mayor consenso de la dirigencia ferroviaria y el que a juzgar por los comentarios en las redes sociales, es del agrado de los hinchas que consideran que el DT del “Patrón” reúne todas las condiciones para asumir el desafío de ser el sustituto de Balbo.

Pero ahora todas las expectativas están depositadas en la decisión que podría tomar Sava que ya había manifestado antes de la definición de la Copa Argentina que su deseo era cambiar de aire.

“Hablé con los dirigentes y les dije que no iba a tomar ninguna decisión hasta que terminara el torneo. Me han llamado de algunos clubes. Me encantaría quedarme acá, pero hay que analizar muchas cosas”, dijo el entrenador en su momento cuando se refirió a su futuro en la institución rojinegra.

Y anoche, cuando fue entrevistado por TyC Sports, aclaró que ahora se sentará a hablar con los dirigentes de Patronato y por la forma en que se expresó, dio lugar a pensar en que su situación no estaría muy alejada a la posibilidad de asumir nuevos desafíos en el club que elija estar.

¿Cuáles son las otras opciones que se manejan en el Ferro en caso de que Sava decida finalmente seguir o no en Patronato?, nombres hay varios pero el que trajo varias repercusiones a partir de la publicación exclusiva de EL LIBERAL en la edición del sábado pasado, fue el ofrecimiento que llegó de Gabriel Omar Batistuta para ponerse el buzo y hacer su primera experiencia como DT.

“Está por ahora entre las consideraciones, pero todavía no hay nada definido sobre quién podría ser el nuevo entrenador de Central. Estamos evaluando todas las alternativas y seguramente cuando haya un panorama más claro, veremos qué decisión se puede tomar”, expresó una fuente cercana a la entidad ferroviaria.

También el nombre de Martín Palermo (hoy sin club) estuvo incluido en la lista de candidatos, aunque el “Titán” tendría un ofrecimiento concreto de Unión de Santa Fe para que se hiciera cargo del equipo ya que el uruguayo Gustavo Munúa se iría al finalizar su vínculo contractual con el “Tatengue”.









Los contratos del plantel

también están en la agenda

Central Córdoba licenció hasta el próximo 28 de noviembre a los jugadores del plantel profesional y otra de las cuestiones que tendrá que resolver la comisión directiva son la renovación o no de varios contratos que se vencen el 31 de diciembre. En este sentido, habrá que ver que puede pasar con el futuro de cuatro de ellos que sobresalieron por sobre el resto del equipo como los volante González Metilli, Hernán López Muñoz y los delanteros Alejandro Martínez y Renzo López, respectivamente. El deseo del Ferro es retenerlo, pero también sabe que hay algunos clubes que mostraron su interés por ellos, situación que podría complicar los planes.