Veinticinco atletas se subieron al podio de ganadores del sorteo de $ 625.000

01/11/2022 - 02:52 Deportivo

El Maratón 124º Aniversario del Diario EL LIBERAL está cada vez cerca y el número de atletas inscriptos para las competencias de 21 y 10 kilómetros crece a buen ritmo y sin parar. Ya son miles los que el próximo 6 de noviembre vivirán una jornada que tendrá muchas emociones y momentos inolvidables de alegrías y felicidad.

Como las que tuvieron ayer los 25 ganadores del primer sorteo de 25 premios de $ 25.000 que se realizó el pasado viernes en la sede de Hamburgo Compañía de Seguros, de calle Independencia Nº 56.

Salvo algunos ausentes por cuestiones particulares, los restantes recibieron de manos del escribano Luis Karam, del gerente de EL LIBERAL CPN Franco Parisini y Robero King de Tarjeta Sol, el cheque que los acreditaba como uno de los beneficiados del sorteo que en total entregó $ 625.000.

"La verdad es que estoy feliz por poder sumarme una vez más al Maratón 124º Aniversario del Diario EL LIBEAL. En esta ocasión me sumaré para correr los 10 kilómetros. Pertenezco a la categoría Veteranos de 71 años. Estoy entusiasmado en poder competir este fin de semana en una de las fiestas más importantes del atletismo del NOA y del país en provincia", expresó Ramón Antonio Silva, atleta de la ciudad de Fernández.

También Claudia Susana Sosa Sayago se mostró más que feliz por haber sido una de las agraciadas con el sorteo de los 25.000 pesos de premio del Maratón 124º Aniversario del diario EL LIBERAL. "En esta ocasión me anoté en los 10 kilómetros. Es la tercera vez que voy a correr esta carrera que me parece fantástica por la calidad organizativa y de los atletas que siempre se convocan para correrla", afirmó.

Cabe señalar que el próximo sorteo se hará el 6 de noviembre, una vez finalizada la premiación de los atletas mejores clasificados y en esta ocasión serán $ 500.000 pesos para el ganador. La cifra se duplicará en caso de tener Tarjeta Sol.

Romina Carrillo: "Me sorprendí por ganar"

La atleta Romina Carrillo fue una de las que recibió el cheque de los $ 25.000 y de las que estuvo muy feliz por ser protagonista de la primera premiación del Maratón 124º Aniversario del Diario EL LIBERAL.

"Me sorprendí por haber ganado, la verdad que no me lo esperaba pero bienvenido sea", expresó la corredora que el próximo 6 de noviembre participará en el medio maratón de 21 kilómetros.

"En este año me inscribí por primera vez en la carrera de 21 kilómetros. Estamos con mucha expectativa así que a vamos a probar las distancia. Sé que no es lo mismo que 10 kilómetros a los que siempre estuve acostumbrada a competir, así que para ello estamos a full trabajando duro y a conciencia. La verdad que espero con ansias que llegue el domingo para estar en la línea de largada y poder hacer lo mejor", dijo.

Carrillo también recordó que en la edición del 2019, finalizó en el segundo lugar en la clasificación general de damas, en 10 kilómetros.

Carlos Lescano: "Arrancamos ganando''

Es común también ver a Carlos Lescano competir por las calles de Santiago. El atleta fue otro de los que resultó favorecido en el sorteo y ayer estuvo en Hamburgo Compañía de Seguros para retirar los $ 25.000.

"Yo siempre participé en las ediciones anteriores del Maratón Aniversario del Diario EL LIBERAL y ahora no quería estar ausente. Me vengo preparando y entrenando desde hace rato junto a otra gente, y la verdad que estamos con mucha confianza. Con respecto al premio de los 25.000 pesos, debo decir que es una grata sorpresa haber salido como ganador del sorteo. Apenas abrieron las inscripciones ya al poco tiempo me anoté. Creo que desde el vamos ahora arrancamos ganando así que esperemos que el resultado del domingo sea positivo. Ahora ya estamos bajando las cargas para llegar con todas las fuerzas a la competencia", dijo el corredor que se ilusiona con estar en las mejores condiciones físicas para ser protagonista en la carrera.