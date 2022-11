María Elena Tejerina: 'Mi objetivo será disfrutar del Maratón de EL LIBERAL"

02/11/2022 - 02:47 Deportivo

Santiago del Estero viene siendo una de las provincias del norte argentino que hizo crecer el nivel de competencia de los atletas y todo por méritos propios. Hay varios que sumaron logros muy importantes en la presente temporada y uno de ellos es la maratonista María Elena Tejerina que el próximo domingo también estará presente en el Maratón 124º Aniversario del Diario EL LIBERAL y en una distancia en la que no es muy común verla en acción: correrá en la tradicional prueba de los 10 kilómetros en la que espera dar todo de sí para disfrutar de una jornada única e inolvidable.

"Vengo de correr el domingo en el Maratón de 42 kilómetros de Córdoba donde terminé en la cuarta posición en la clasificación general y después de hacerlo en un clima que no favoreció a todos los atletas, sobre todo por el viento y el recorrido que fue muy extenuante por las subidas que tiene la ciudad. Había corrido antes en Mendoza en otro circuito muy duro de un maratón, pero creo que el del domingo fue muy difícil de superar".

Así recordó la corredora santiagueña que todavía se encuentra en el proceso de recuperación física y que ahora aspira a formar parte de la fiesta mayor del atletismo santiagueño.

"No iré a buscar posiciones ni nada por el estilo. Mi idea es participar como lo vengo haciendo desde el 2018. Tampoco voy a estar pendiente del tiempo a registrar en los 10 kilómetros, porque el objetivo ahora será disfrutar del maratón de EL LIBERAL".

María Elena sabe que un maratón de 42 kilómetros difiere mucho de lo que son los recorridos más cortos, pero confía en que sus ganas de estar en EL LIBERAL puede llevarla a disfrutar de la competencia.

"Más ahora que vuelve el Maratón de EL LIBERAL después de dos años de ausencia. Ahora estoy cumpliendo con la etapa de recuperación de la carrera del domingo en Córdoba y lo estoy haciendo para cuidar el físico. Realmente el Maratón de Córdoba fue muy duro y no fue fácil para la mayoría de los competidores".

La destacada atleta, realiza todos sus entrenamientos en el ámbito local y el lugar elegido es un trazado que abarca el sector de la autopista Juan Domingo Perón.

"La Mariposa (tal como se identifica al sector) es mi lugar donde realizo todos los trabajos de pretemporada y mis entrenamientos diarios. No soy de ir a la altura de Cachi (Salta) ni a otro lugar. Todo lo hago en la función de mis tiempos y mis compromisos personales. Además de hacer lo que me gusta, trabajo y tengo una familia que me apoya", finalizó.