Gustavo Frencia: ''Vamos a luchar para repetir el triunfo de hace dos años''

03/11/2022 - 03:48 Deportivo

El riojano Gustavo Frencia viene de ser el último ganador del Maratón Aniversario Diario EL LIBERAL y el próximo domingo tratará de revalidar su primer lugar en la competencia de los 21 kilómetros. El destacado fondista de 30 años habló ayer con EL LIBERAL y dijo que está dispuesto a defender lo que logró en la edición 62 de la carrera del 2019.

"Voy con todas las expectativas y con muchas ganas de defender el primer lugar que obtuve en el 2019. Sé que no será fácil porque el Maratón de EL LIBERAL tiene un muy buen nivel de competidores y seguramente que habrá otros con las mismas intenciones que las mías. Vamos a luchar para repetir el triunfo de hace dos años".

Confianza es lo que le sobra al riojano que vendrá a Santiago del Estero luego de haber obtenido el tercer lugar en el medio maratón de 21 kilómetros en la ciudad de Rosario el pasado 27 de octubre y no es para menos.

Frencia ya sabe lo que es competir en esta ciudad y la única preocupación que tiene por ahora es el ambiente climático con el que se podría enfrentar el próximo domingo.

"Sabemos que en Santiago para esta época hace bastante calor y a diferencia con La Rioja, el clima también es un poco húmedo. Ojalá que la temperatura no sea elevada el domingo para que todos los atletas puedan correr más tranquilos y sin tener que preocuparse del calor".

La última presentación en carreras de fondo de Frencia fue el 27 de octubre en la ciudad de Rosario donde se ubicó en el tercer lugar en la clasificación general de los 21 kilómetros.

"Podía haber sido mejor mi carrera, pero estaba un poco congestionado y eso no me favoreció. Por suerte ya pasó y ahora voy a Santiago en mejores condiciones físicas. Para mí será una revancha personal más que nada por lo que me tocó pasar en Rosario".

El riojano hizo también un balance de lo que le viene dejando la temporada 2022 y admitió que después de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, le costó mucho volver a reencontrarse con su mejor versión.

"En marzo de este año tuve una lesión también y eso me llevó un tiempo de recuperación. La cuarentena que tuvimos también influyó porque uno no sabía si se podía seguir corriendo o no. Todo era incertidumbre porque tampoco había carreras en ninguna parte del país por el coronavirus. Después cuando pasó todo eso, recién pude enfocarme de nuevo en el atletismo hasta ir encontrando de a poco mi nivel".

Sobre el regreso del Maratón de EL LIBERAL a la escena en este 2022, Frencia reconoció que extrañaba esta carrera. "Es la más convocante del norte y una de las mejores del país".

El atleta riojano espera un duelo apasionante con el santiagueño Chávez y el jujeño Maza

El Maratón del próximo domingo ya pinta para que varios candidatos en los 21 kilómetros sean protagonistas de principio a fin entre los caballeros y Gustavo Frencia es consciente de ello.

"Sé que habrá un buen nivel de atletas en los 21 y eso es más motivante aún. Conozco a Nery (por el santiagueño Chávez) y a Miguel Maza (representante de Jujuy) y de lo que son capaces de ofrecer en la carrera. Aparte somos amigos y compartimos muchas cosas juntos. Pero cuando estamos en competencia, cada uno trata de dar lo mejor y ganar. Ojalá que sea un buen espectáculo el domingo".

Frencia, por las características del circuito que es todo plano prácticamente, piensa que su tiempo podría andar entre una hora y cinco o seis minutos. "También va a depender de cómo esté el clima. Yo estimo que podría estar por ahí para tratar de pelear por el primer lugar. Veremos qué pasa".