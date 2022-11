Borges y Newbery, en U17, abren el Torneo Clausura

04/11/2022 - 00:52 Deportivo

El partido entre Coronel Borges y Jorge Newbery, en la categoría U17, abrirá el Torneo Clausura de la Liga Femenina, que organiza la Federación de Básquet de Santiago del Estero.

El encuentro fue programado en cancha de Coronel Borges, desde las 19.30.

Entre el domingo y el martes se completará la primera fecha: Quimsa vs. Belgrano y Newber y vs. Borges, en U17; Quimsa vs. Normal Banda, en U15; Olímpico vs. Borges, en Mini; Huaico Hondo vs. Normal Banda, en Mini; Olímpico vs. Belgrano B, en U15 (zona A); Belgrano A vs. Patagonia, en Mini y U13; Newbery vs. Nicolás Avellaneda, en Mini, U13 y U15 (zona B).

Los clubes participantes son Belgrano BBC, Coronel Borges, Huaico Hondo, Huracán, Newbery, Mitre, Nicolás Avellaneda, Normal Banda, Olímpico, Patagonia, Quimsa y Red Star.

Los resultados, programación, tabla de posiciones y goleadoras podrán seguirse en el Facebook e Instagram de la Federación.