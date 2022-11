Sorteo de $ 500.000 que se duplica si tienes Sol

05/11/2022 - 01:24 Deportivo

Dentro de todo lo que está programado para mañana en el Maratón 124º Aniversario del Diario EL LIBERAL, está un acontecimiento que es esperado por todos los atletas. Se trata del sorteo final de los $ 500.000 que se duplicará si el ganador o la ganadora es socio o socia de Tarjeta Sol.

El suspenso durará hasta el cierre de las premiaciones a los atletas mejores clasificados en 21 y 10 kilómetros, oportunidad en la que se procederá a develar la incógnita. Ya se encuentran depositados miles de cupones de los que esta vez decidieron formar de esta fiesta del atletismo santiagueño y del país. Cabe recordar que hace unos días, la organización hizo el primer sorteo de 25 premios de $ 25.000 y todo fue alegría y felicidad para los ganadores.

Ahora, la expectativa se volcará a la edición de mañana donde miles de corredores estarán pendiente de lo que podría ser un día de mucha suerte para uno de ellos. J o rge Joaquín Gómez García, de 15 años aquella vez y residente en la ciudad de La Banda, fue el último de los atletas que tuvo la fortuna de ganar el premio del sorteo final del 2019.

El hoy joven de 18 años, se quedó con los $ 250.000 y con los aplausos de todos cuando se conoció su nombre. “Aquella vez me anoté por primera vez para correr y la suerte me dio una mano. Ahora voy a volver a participar pero ya pensando en competir. El Maratón de EL LIBERAL prácticamente me abrió el camino para empezar a relacionarme con el atletismo. Nunca había corrido antes en esta prueba que es muy convocante y una de las mejores del país”. Así se expresó hace poco Jorge cuando se inscribió en la sede de Hamburgo Compañía de Seguros para intervenir en los 10 kilómetros e integra el lote de la categoría juveniles.

Otro dato para tener en cuenta por los atletas, es que deberán estar presentes en el momento de realizarse el sorteo final de los $ 500.000. La organización se reserva el derecho de repetir la maniobra las veces que sea necesario hasta determinar un ganador. Por otro lado, se instó a los participantes a cumplir con todos los requisitos que implica competir en el Maratón y que están contemplados en el reglamento general de la prueba. Es importante que todos cuenten con sus respectivos DNI para participar del sorteo.

La fiesta del Maratón está al caer y el clima que se vive es el de siempre. Todos aspiran a ser protagonistas a su manera y con la idea de satisfacer sus expectativas. Mañana será el día “D” para todos los que sueñan con un domingo a pura pasión y adrenalina que irradia el deporte madre de todas las disciplinas.