Antonella Guerrero busca tener un debut triunfal

05/11/2022 - 01:36 Deportivo

Tiene 26 años es oriunda de San Justo, provincia de Buenos Aires y es una de las atletas de elite de mayor jerarquía que tendrá mañana el Maratón Aniversario Diario EL LIBERAL.

Antonella Guerrero, de ella se trata, viene de ganar el fin de semana en 21 kilómetros, en Córdoba, y tratará de repetir mañana en lo que será su debut en esta prestigiosa competencia.

“Es la primera vez que voy a correr el Maratón del Diario EL LIBERAL y también mi primera vez en Santiago del Estero así que estoy conociendo la provincia”, le contó Antonella a EL LIBERAL.

“Llegué el domingo a la noche. Venía con la expectativa de que haga mucho calor, pero los primeros días de la semana fueron bastante tranquilos, con un clima muy parecido al de Buenos Aires. Recién hoy (por ayer) hizo un poquito más de calor así que seguramente el finde va a hacer un poco más del calor característico de Santiago del Estero”, agregó.

La atleta dijo estar “encantada” con nuestra provincia. “Estuve saliendo a entrenar por el camino de la costanera, también por el parque y en la pista de atletismo. Todo muy lindo. Santiago tiene lugares increíbles para entrenar, muchos espacios verdes y muy cuidados también. Estuve entrenando estos días con Pablo Toledo y su grupo de running, Santiago Atlhetic Club, los chicos me recibieron muy bien y estoy muy contenta por el buen trato”, contó.

Sobre su decisión de correr en Santiago, comentó: “Este año tenía ganas de correr carreras que tengan mucha trayectoria deportiva, que sean clásicas en el calendario deportivo y el Maratón de EL LIBERAL es muy reconocido en el país, se viene haciendo hace muchos años. Se dio que justo el fin de semana pasado estuve compitiendo en Córdoba y me quedaba medianamente cerca. Aproveché que estaba por acá y vine a correr, más que nada porque no conozco Santiago. El deporte me da la posibilidad de conocer provincias nuevas”. “Mis expectativas son las de dar lo mejor de mí, espero estar en el podio, entre las tres primeras pero yo cada vez que compito me mentalizo para ganar”, aseguró.

“Me encanta la provincia, aún no corrí la carrera pero es una competencia que tiene mucho privilegio a nivel histórico. Seguramente, si me llevo una buena experiencia en cuanto al circuito y demás, estaré participando en otros años. Siempre que pueda voy a estar acá”, concluyó la atleta.