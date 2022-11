Emanuel Espinosa se consagró en los 10 kilómetros: “Esto es sacrificio y entrenamiento”

06/11/2022 - 09:31 Deportivo

Emanuel Espinosa, de la provincia de La Rioja, es el ganador del maratón 124 Aniversario del Diario El Liberal en la categoría de los 10 kilómetros.

El competidor completó el recorrido con el dorsal 2529 y tras la consagración, brindó algunas palabras a EL LIBERAL.

“Estoy muy contento, un día antes ya sabía que estaba bien. Venía de un parate y entrené un mes y medio bien y cuando me enteré que se hacía de nuevo la de El Liberal, después de la pandemia, me dije que tenía que estar presente. Preferí correr la de 10 kilómetros porque la otra semana me voy a Buenos Aires a correr la milla y después otra carrera de calle”, mencionó.

El atleta de 31 años ya estuvo compitiendo en esta prueba. “Corrí dos años la de 21 kilómetros, en ambas salí tercero, en el 2016 y 2018, corrí con los keniatas y Federico Bruno. Y ahora se me dio correr y ganar en los 10”, contó.

“Esta es una muy linda carrera, te apoya mucho la gente en todo el camino. Además la organización fue muy buena, en todo sentido”, destacó.

Por último, reveló la clave del éxito: “Esto es sacrificio y entrenamiento. Yo trabajo en un jardín y por ahí me cuesta mucho los permisos para entrenar. Gracias a Dios pude estar presente, pude aprovecharlo y disfrutarlo”.