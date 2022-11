Romina Carrillo y otra actuación notable: “Me entrené mucho para conseguir esto”

06/11/2022 - 12:05 Deportivo

La prueba de los 21 kilómetros tuvo a la santiagueña Romina Carrillo en segundo lugar, ubicación que la deja como la santiagueña más destacada.

En 2019, la última edición que se había llevado a cabo antes de la pandemia, la joven fue la mejor santiagueña en la prueba de 10K, llegando segunda a nivel general.

Al final de la carrera, la atleta local confesó que hizo un gran esfuerzo para llegar a esta cita de la mejor forma posible.

“Estoy feliz, súper conforme con el rendimiento de carrera. Salió todo como lo esperaba. Este año me entrené bastante para llegar de la mejor forma. Me preparé mucho mejor que para ediciones anteriores. Me voy contenta y conforme con el resultado y el tiempo”.

Seguidamente, Romina contó que le dio mucha confianza haber estado cerca de Antonela Guerrero, la ganadora en los 21K.

“Pude llegar cerca de Antonela (Guerrero) y para mí fue algo muy bueno. En el retome del kilómetro 17, la llegué a ver cuando venía. La tuve bastante cerca. Eso me dio confianza, un impulso para el tramo final y terminar segunda entre las mujeres”.

“Había sectores en los que se sentía más el calor y la humedad. Por ejemplo, cerca del río la temperatura de hacía sentir. Más allá de eso, lo manejamos bien y pude terminar la carrera en buenas condiciones. Es cierto que el calor dio una tregua y fue menos que en otras ediciones. Eso fue importante para los atletas”, agregó Carrillo.

Sobre la popularidad de la prueba, Romina expresó. “La gente para nosotros es un plus. Se suma a la carrera, nos da su apoyo y es importante para nosotros que estamos dando lo mejor. Se hace más llevadero con ese apoyo que nos dan”.

“Ahora, ya para lo que queda del año, me voy a seguir entrenando, haciendo lo mejor para enfocarme en una buena pretemporada. Ese es el objetivo”, cerró la mejor santiagueña en la distancia mayor.