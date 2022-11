Nélida Peñaflor, feliz por cumplir el sueño de hacer podio en el Maratón de EL LIBERAL

06/11/2022 - 10:53 Deportivo

“La verdad que poder hacer podio en el Maratón del Diario EL LIBERAL es un sueño para cualquier atleta de Santiago de Estero”, fueron las primeras palabras de la fondista de la ciudad de Frías, Nélida Peñaflor, apenas cruzó la línea de llegada como la segunda mejor atleta de los diez kilómetros.

La representante de la ciudad de Frías, destacó el nivel y la calidad de la carrera. “Estoy muy feliz porque hace rato que venía planificando esta posibilidad de llegar al podio en este prueba que es la más importante del norte, y en la cual todos los atletas quieren estar. Por suerte se me dio luego de varios intentos y eso me pone muy feliz porque gracias a Dios he cumplido con uno de los objetivos propuestos desde que arranqué con el atletismo hace caso dos años”, contó.





Enseguida, Nélida Peñaflor comentó que fue un verdadero carrerón lo que se vivió en el parque Aguirre. ”Me sentó muy bien el recorrido de la carrera, en donde debo decir que se sintió el acompañamiento de la gente a lo largo del circuito. Ese aliente es fundamental para nosotros los corredores y la verdad que nos incentiva a seguir con nuestro plan de carrera. Ahora a disfrutar de este segundo puesto y en la semana ya a trabajar pensado en desafíos nacionales”, aseguró.