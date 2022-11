Pablo Toledo: “Este ha sido el mejor año de mi vida deportiva”

06/11/2022 - 12:23 Deportivo

“Lamentablemente he tenido un buen puesto, pero no una buena carrera. Si hubiese podido correr sin problemas hubiese llegado un poco más adelante, pero bueno… Me dio una puntada en el kilómetro 12 y me ha costado cumplir una buena performance. De todas las ediciones, ésta es mi mejor posición, mi mejor carrera de EL LIBERAL, pero no es mi mejor rendimiento. Hay mucho más para dar”, declaró en diálogo con EL LIBERAL.

Toledo tuvo palabras de elogio hacia Neri Chávez. “Es un orgullo. Neri es como mi hermano, además es mi compañero de trabajo en Santiago Athletic. A mí me enorgullece que haya tenido una tan buena performance, pero me alegra que un santiagueño haya podido ganar. Se lo merece, se ha esforzado mucho este año. Totalmente orgulloso de él”, comentó.

Pablo realizó un balance, en el que destacó el crecimiento del atletismo de su provincia. “Este ha sido el mejor año de mi vida deportiva y a su vez del atletismo santiagueño. Se han roto todos los récords, desde 300 mil metros hasta 42 kilómetros. Y para completar el año, Neri ha ganado el Maratón de EL LIBERAL. Eso habla del nivel de los santiagueños. Ya no es como antes que venían de otras provincias y nos ganaban. Ahora saben que tienen que pelear contra nosotros. Estoy muy orgulloso”, explicó.

Por último, habló de lo que se viene. “Todavía no terminó el año. Queda una prueba más, que es el Campeonato Nacional de Ruta, el 27 de noviembre en San Isidro. Vamos a ir con Neri y dos chicos más a representar a la provincia”, comentó Pablo, emocionado tras dedicarle el cuarto puesto a su madre y a su abuelo, fallecido hace dos semanas.