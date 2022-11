Facundo Juárez, delantero de Mitre, no se perdió la prueba

06/11/2022 - 12:30 Deportivo

Mitre finalizó su participación en la Primera Nacional y, por el calendario, Facundo Juárez pudo tener su estreno en el Maratón del Diario EL LIBERAL. Ayer participó junto a su novia Eugenia y después de la carrera, confesó que fue una experiencia enriquecedora.

“Es la primera vez que me toca participar. La verdad que muy lindo. Se disfruta mucho. Fue una linda prueba. Esta vez ya terminó el torneo y pude estar presente. Quería estar. Esta vez por el mundial el calendario me permitió hacerlo y me voy contento con la primera experiencia”, dijo el delantero “aurinegro”.

“Todavía entrenando unas semanas más. En lo personal aprovechando el fin de semana libre para estar presente. Fue muy lindo correr el maratón y ser parte de todo esto. Ví situaciones emotivas que nunca había visto. Muchas. Y eso la verdad que conmueve. Fue una experiencia hermosa, muy linda”, agregó el santiagueño ex Dorados de Sinalona, donde fue dirigido por Diego Maradona.

“Me crucé con muchos hinchas de Mitre en el camino que me dieron su saludo. Por la calle Viano especialmente. Agradecido siempre por el cariño”, reconoció el atacante de Mitre.