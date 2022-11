Gerardo Atía: “Terminé mejor de lo que esperaba”

06/11/2022 - 12:45 Deportivo

Gerardo Atía es uno de los referentes del atletismo santiagueño y lo ratificó con un meritorio sexto puesto en la prueba de 21k.

“La verdad que venía con pocas expectativas, porque hemos hecho dos maratones casi seguidas y se sentía el cuerpo, físicamente estaba con mucho dolor y no tenía buenas sensaciones. Largué igual y kilómetro tras kilómetro me he ido sintiendo mejor. En el kilómetro 14 empecé a levantar un poquito el ritmo y logré verlo al quinto con intenciones de ir a buscarlo, achicar la diferencia, pero no nos ha alcanzado. Terminé con buenas sensaciones, mejor de lo que esperaba. Terminé como tercer mejor santiagueño”, comentó.

“Se nota que venimos creciendo. Lo tenemos a Neri (Chávez), a Pablito (Toledo) y a Mauri Garzón, que son chicos que nos están dejando bien representada a la provincia. Ahora el que viene de afuera tiene que saber que hay gente que está trabajando, que quiere y que sale a dar pelea”, agregó en referencia a la gran actuación de los santiagueños.

Consultado por la victoria de Neri Chávez, respondió: “Estoy súper contento, muy alegre. Nosotros la veníamos saboreando un poco a esto, pero esperábamos que se concrete. Es la punta de la lanza de muchos que venimos empujando. Yo un poquito más grande, pero vengo haciendo fuerza, acompañando como otros muchos chicos. Que siga así, lo vamos a seguir acompañando, disfrutando de lo que está haciendo, de verlo correr, porque es una maravilla”.