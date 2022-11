Aníbal Lucatelli: “Sigo recibiendo mensajes de felicitaciones”

08/11/2022 - 03:04 Deportivo

El cierre del Maratón 124 Aniversario del Diario EL LIBERAL no podía haber sido mejor para un atleta que ni se imaginaba que la suerte iba a estar de su lado en el sorteo final de los $ 500.000.

Se trata deque es profesor de Crossfit y que por insistencia de su novia Daniela Noriega, decidió anotarse el último día de las inscripciones eny el desafío era asumir los 10 kilómetros.

Ayer fue el turno de recibir su premio en EL LIBERAL y con la felicidad que denotaba su rostro, destacó la importancia del deporte que practica actualmente y que le permitió de alguna forma sobrellevar la carga de lo que significa correr por muchos kilómetros.

El atleta del barrio Huaico Hondo se mostró visiblemente feliz tras recibir el dinero de manos del CPN Franco Parisini, gerente de EL LIBERAL, acompañado por el escribano Luis Karam y Roberto King, de Tarjeta Sol.

Lucatelli comentó que junto a su novia Daniela Noriega practican CrossFit. “Es un deporte bastante completo. Estamos preparados para todo tipo de eventos, no es para hacer una maratón y competir contra los que se dedican al atletismo, pero estamos en condiciones de ir a correr esos 10 kilómetros, no así los 21, pero porque es para otra clase de atletas”, explicó.

“Nos hemos animado y hemos completado los 10k en 44 minutos aproximadamente. Más que contento con el tiempo, con el resultado y más que nada con el premio, que no me lo esperaba”, agregó Aníbal, que comentó que su novia fue quien le insistió para que participar.

Tras cubrir los 10k, Aníbal y Daniela se fueron del lugar. “Terminamos el maratón y nos quedamos un ratito ahí, pero me tenía que ir al lugar donde trabajo a entregar unas cosas. Cuando volvíamos, mi novia me dice ´vamos a pasar por el parque´. Diez o quince minutos antes del sorteo llegamos y han empezado con el sorteo. Ya son esas cosas del destino que no iba a pasar y termina pasando. No estaba el primero, no estaba el segundo en el tercero y ya era el tercero yo… Ya eran muchas cosas juntas que venían pasando, entre lo que no iba a correr, entre lo que paso justo y entre el tercero que recién salgo sorteado. Entonces, ya eran muchas cosas juntas”, comentó.

“Sigo recibiendo mensajes de felicitaciones, que no malgaste la plata, que aproveche, que invierta como corresponde, que pague el asado. Por suerte, súper feliz. Estamos anotados para la edición 2023”, señaló.

Por último, expresó: “Le agradezco apor organizar el Maratón y por el premio en sí. También a dos personas que son las que todos los días están a mi lado: mi coach Guillermo Gallardo, que todos los días me reta o me pega el tirón de orejas para que entrene, y mi novia, que entrena al lado mío. Todos los días me empujan y por eso lo que uno se anima”.