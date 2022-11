Mauricio Garzón y su segundo lugar: “He dado todo lo que tenía”

08/11/2022 - 03:07 Deportivo

Tenía muchas expectativas en repetir el triunfo en la última edición. Pero a pesar de no conseguirlo, Mauricio Garzón quedó muy conforme con su segundo puesto en los 10 kilómetros.

“Ha sido una carrera increíble, no se pudo dar el resultado de la edición anterior pero he corrido en un nivel acorde. He dado todo lo que tenía y he mejorado mi marca de la edición anterior, este es uno de mis mejores tiempos”, contó el atleta santiagueño.

Sobre el plan de carrea que tenía, Garzón explicó: “Salir a correr desde el inicio, a buscar la carrera y marcar un ritmo era lo que buscaba, no quería guardarme nada ni especular. Tenía que salir al nivel de los oponentes que suponía que iban a estar y así se dio. Lamentablemente no pude aguantar el ritmo que se me propuso pero dejé todo en los 10 kilómetros y estoy satisfecho”.

“Con mi entrenador, Pablo Baragán, habíamos establecido que íbamos a salir a buscar la carrera, a correr sueltos y disfrutarla primero que nada, porque cuando yo disfruto de la carrera es cuando mejor resultado se da. Y así se dio, salir desde el inicio sin mirar atrás, he corrido toda la carrera en las condiciones que yo esperaba, dando lo mejor de mí, y estoy muy contento por ese lado”, agregó.

El atleta capitalino, de 24 años, celebró el buen clima del domingo a la mañana. “Ha sido uno de los días más lindos que hemos tenido en estas últimas ediciones, un clima bastante favorable, fresco, sin viento. Todo fue óptimo para el desarrollo de la carrera”, señaló.

Para Mauricio siempre es especial correr en su provincia. “Siempre es lindo correr en casa y con tu gente, es un apoyo muy grande. El calor de la gente de Santiago se hizo sentir y fue un respaldo muy grande cuando la carrera se pone dura”, manifestó.

Sobre lo que viene en su calendario, anticipó: “Lo más próximo es el nacional de ruta en San Isidro, en 10 kilómetros, donde estará representando a Santiago. Trataré de mejorar mi marca y buscar un buen puesto para dejar bien representada a la provincia”.