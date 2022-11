Dejemos un legado para el deporte y la salud

09/11/2022 - 02:14 Deportivo

Por la Lic. Raquel Carranza

Especialista en nutrición

Es la premisa con la que Qatar acogerá la Copa del Mundo. La OMS y el Estado de Qatar se han asociado con la Fifa en el proyecto Copa Mundial 2022 Saludable.

Este proyecto presenta como principales líneas de trabajo: ayudar a las personas a adoptar hábitos saludables, que incluyan la actividad física, la alimentación saludable, y el abandono y el control del tabaquismo; fomentar la seguridad sanitaria, garantizando que las concentraciones y eventos multitudinarios no expongan a riesgos; y desarrollar actividades de promoción y sensibilización en torno a temas de salud.

Comer de forma saludable a lo largo de nuestra vida favorece mucho que llevemos una vida sana. Una de las prioridades del proyecto Copa Mundial 2022 Saludable es promover el acceso a alimentos y entornos alimentarios saludables.

Le alimentación, cuando es saludable, puede prevenir todas las formas de malnutrición, pero también la diabetes, ciertos tipos de cáncer y otras enfermedades no transmisibles.

Uno de los objetivos del proyecto es promover y proteger la alimentación y los entornos alimentarios saludables, destacándolos en los estadios deportivos donde se celebrará la Copa Mundial y en sus alrededores, así como en cientos de escuelas y en la comunidad. Ello implicará elaborar, aplicar, supervisar y hacer cumplir una política global para promover una alimentación saludable, segura y sostenible.

Desde este marco es que se pretende concienciar a la población y/o promover la realización de una alimentación saludable durante los momentos de ver los partidos de nuestra selección, pero además existen estudios realizados en 2006 durante el Mundial de Alemania que demostraron que en ese país aumentaron entre 7 y 11 veces la cantidad de infartos cuando jugaba su "selección nacional". Si a esto le agregamos las exigencias laborales, la rutina intensa del día y las altas temperaturas ambientales que se vive en nuestra provincia, cualquier exceso o alteración pueden generar un aumento de los niveles de estrés disfuncional, con su consecuente malestar físico y emocional. Y ello puede influir en posibles complicaciones cardiovasculares, gastrointestinales y/o metabólicas.

Por ello se pone énfasis en llevar una alimentación variada que cubra las exigencias de energía y que esté basada en alimentos ricos en nutrientes, tales como verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, carnes magras, pescados y lácteos con bajo contenido en grasa.

Para disfrutar cada momento de manera plena y sin asombros, te proponemos no abusar de los alimentos no saludables. Si quieres darte un gusto puedes optar por uno de ellos, respetando la porción: "no comas en exceso". Si bien la ansiedad del momento, puede guiarte a un consumo mayor, también piensa que estos alimentos suelen tener exaltadores de sabor que incitan a la mayor ingesta, por lo que no sumarlos en exceso sería una forma de controlar este aspecto.

Cada encuentro es único y merece celebrarse. Es preferible evitar el picoteo de alimentos que aporten calorías vacías, con alto contenido de grasas saturadas, sodio y carbohidratos refinados: chizitos, papas fritas, palitos, fiambres, etc.

Pensando en la temperatura ambiental que podemos vivir en esa época, elegir alimentos de fácil digestión, con contenido de vitaminas, minerales, agua, con temperaturas frescas, podemos optar por batidos frutales, batidos proteicos, ensalada de frutas y aguas saborizadas sin agregado de azúcar, snacks como frutas secas, aceitunas, rollitos de feta de queso, brusquetas en pan integral con verduras ahumadas o escabechadas, pickles, brochettes de verduras y carnes, bastones de verduras, untable vegetales como pasta de berenjenas ahumadas, puré de palta, mayonesas de zanahorias.