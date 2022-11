Máxima tensión en Loreto por "okupas" en viviendas sociales

09/11/2022 - 02:38 Deportivo

La policía trabajaba anoche en la ciudad de Loreto, en procura de desalojar a varias familias que usurparon al menos 8 de las 18 viviendas en el Bº Islas Malvinas, en el sector oeste.

De acuerdo con los procedimientos que comandaba la fiscal Lorena Nieva, todo se precipitó después de las 18, pero había una corriente policial que indicaba que las usurpaciones no fueron espontáneas, sino que habrían sido organizadas anteanoche.

Así, en la víspera un grupo de personas usurpó viviendas sociales e ingresó, a sabiendas que obraba a contrapelo de la Ley. En el proceso habrían sido violentadas puertas y ventanas de las casas que forman parte del programa gubernamental Viviendas Sociales, destinadas a familias de escasos recursos.

En total, ocho familias ocuparon sendas casas y en las otras 10 fracasaron otro grupo de personas, ya que antes se instalaron sus propietarios, lo cual generó una inocultable tirantez entre ambas partes, describieron los voceros.

Urgente, arribaron efectivos del Departamento de Seguridad N 9, quienes desalojaron a los "okupas" y restablecieron el orden. Al cierre de esta edición la policía intentaba persuadir a los reticentes, pese a tener claro que pueden ser imputados por "daño en perjuicio del Estado Provincial", se supo.

Por las dudas, la policía montaba prudente vigilancia e imponía un perímetro en los cuatro puntos cardinales en derredor de las manzanas en pugna.

Los "negociadores" eran optimistas en persuadir a las familias que no cedían en abandonar las casas, aún cuando enfrente se encontraban las reales adjudicatarias y las instaban a retirarse porque ellas también necesitaban la vivienda y no fueron a instalarse para no violar las leyes.