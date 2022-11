Peralta: ''Este grupo está dispuesto a ir por el título''

10/11/2022 - 02:20 Deportivo

Por Daniel Vera. dvera@elliberal.com.ar

El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y todo es expectativa y ansiedad entre los hinchas argentinos que esperan que Lionel Messi y compañía puedan hacer otra vez historia en el continente asiático.

Mientras Lionel Scaloni empieza a definir quiénes serán los 26 jugadores que integrarán la lista definitiva para la gran cita, en Santiago se levantan algunas voces y opiniones de gente del fútbol y que viven de una manera especial la presencia de la "Albiceleste" en Qatar.

Y uno de ellos es Carlos Peralta, ex utilero de la Selección Argentina y hoy cumpliendo la misma tarea en Central Córdoba de la Liga Profesional de Fútbol.

"Veo a la Argentina como un equipo fuerte y atrevido. Ya no le tiene miedo a Brasil, a Holanda ni a nadie. Ahora se está dando al revés. No es en vano que lleve más de 30 partidos invictos. Además dio la vuelta olímpica en el Maracaná cuando ganó la Copa América. Cambió mucho su actitud y eso me hace llenar de esperanzas en este Mundial. Este grupo, como los anteriores que pasaron en su momento, está dispuesto a ir por el título".

Peralta es un hombre que conoce la cultura de los países árabes y sabe que para los hinchas argentinos se van a encontrar con un estilo de vida totalmente diferente y que tendrán que amoldarse a sus costumbres y reglas de convivencia.

"Yo estuve trabajando con Daniel Passarella en la dirección técnica de la Selección Argentina en la Copa Confederaciones por 25 días primero y después con el Sub- 20 de José Pekerman en el Mundial donde fuimos campeones del mundo estando otra vez casi un mes en Qatar. La cultura es totalmente diferente a la nuestra y habrá que respetarla. Cuando los custodios nos acompañaban y veían que el sol se asomaba para perderse en el horizonte, inmediatamente se ponían a orar. La ropa es blanca para contrarrestar el clima que es muy caluroso de día. De noche hasta puede bajar la temperatura en un segundo y el frío se hace sentir".

La Selección tiene a Messi como capitán del barco y la figura más representativa del elenco de Scaloni. La "Pulga" hoy se recupera de una lesión no en el tendón de Aquiles y es un tema que le preocupa demasiado a Peralta.

"No es una lesión fácil de manejar. Hay que estar muy atentos porque se te cortan los tendones y chau Mundial. No podés ni caminar. Ojalá que Leo pueda estar bien y llegue de lo mejor al torneo".