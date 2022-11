"Todos los jugadores llegan en un altísimo nivel"

10/11/2022 - 03:01 Deportivo

Lo veo a la Selección Argentina con mucha confianza en este Mundial, con los jugadores muy maduros y preparados para enfrentar este torneo. Se ve que es un líder adentro y fuera del campo de juego y eso genera mucha seguridad al grupo. También respeto y unión que en los últimos tiempos no se venía observando. Ojalá se nos dé en este año para culminar de la mejor manera, y siempre alentar al equipo que ya nos dio la alegría de la Copa América.

El equipo que me gustaría para el debut sería los mismos once de la final de la Copa América, pero obviamente sin (Giovanni) Lo Celso que lamentablemente quedó afuera por una lesión. Su presencia era clave en el esquema del entrenador Scaloni y ojalá que no se sienta tanto en la producción de la Albiceleste. Enzo Fernández es una buena opción para ocupar ese lugar, pero creo que todos los jugadores de este exitoso proceso llegan de la mejor manera y en un altísimo nivel.