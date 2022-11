Gerardo Zamora: "Las puertas de nuestro circuito quedan abiertas"

10/11/2022 - 02:50 Deportivo

El gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Dr. Gerardo Zamora, se mostró muy contento ayer por la experiencia del test del auto de IndyCar en Las Termas de Río Hondo y a su vez expresó sus esperanzas de poder tener a la categoría en suelo santiagueño: "Quedan abiertas las puertas para la Indy en este circuito".

"Me alegra mucho tener estos eventos y espero que toda la gente lo haya podido disfrutar. Estamos muy agradecidos al equipo Juncos Hollinger y a Ricardo Juncos por todo lo que hizo. Hizo un enorme esfuerzo. Esto no es fácil. Además, nos eligió a nosotros como testers de algo que puede ser quizás una utopía o quizás una realidad. Quedan abiertas las puertas para la Indy en este circuito. No quiero decir demasiado, porque no depende de nosotros. Pero estamos abiertos a esa posibilidad", confesó el primer mandatario provincial.

"El deporte en Estados Unidos tiene a la Indy como el máximo exponente. Es una categoría legendaria. Dejó de competir en Brasil y en Australia y ahora están manejando la chance de salir de Estados Unidos y de Canadá. Como todas las categorías norteamericanas, ellos son sus propias asociaciones y federaciones. Con lo cual, no tenernos que ser aprobados por FIA por ejemplo. Ya dependerá de Estados Unidos y de si quieren venir a la Argentina", contó ayer Zamora.

Combo

Seguidamente, el gobernador puntualizó: "Tratamos de unir deporte con turismo, con cultura, con religión. Todo ese combo es trabajo para la gente, que es lo que buscamos. Más inversiones, más hotelería, más turismo. Es un camino largo de recorrer, pero vamos consolidando al destino Termas. Este espacio que es el autódromo se va consolidando como una meca vista por todos los tipos de competencias internacionales".

"Estamos muy contentos por todos los elogios que recibe nuestro autódromo, en el 2018, en Valencia, recibió al circuito más seguros de MotoGP en ese calendario. Y eso que tienen circuitos históricos y están los árabes, que valen varios millones de dólares que este. Este espacio puede ser sede de cualquier competencia", aseguró el gobernador en últimos términos.