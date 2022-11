Messi, sin verso: “La vamos a ir a pelear, no vamos a ser campeones de entrada”

12/11/2022 - 01:05 Deportivo

Lionel Messi es la ilusión del pueblo argentino. A días de jugar su quinto mundial, después de sus presencias en 2006, 2010, 2014 y 2018, el capitán del seleccionado nacional se mostró entusiasmado en llevar a la celeste y blanca a la gloria.

La ilusión de los hinchas está en su punto máximo de ebullición, sobre todo después de lo que fue la consagración en la Copa América 2021 ante Brasil en el Maracaná y el invicto de 35 partidos que arrastra hace tiempo.

“A nivel presión creo que nosotros tenemos que aislarnos de todo lo que vive la gente. Si bien nosotros tenemos una ilusión grande, también somos realistas y conscientes de que estamos pasando por un buen momento; al mismo tiempo tenemos que saber que es un Mundial, que es muy difícil. Donde todos los detalles suman, cualquier detalle al mismo tiempo te puede dejar afuera de un partido. Que en un partido puede pasar de todo. Que no siempre se da la lógica; que tenemos que ir del primero al último partido de la misma manera”, explicó “Leo” en una entrevista con Olé, en la que remató: “La vamos a ir a pelear, pero que no vamos a ser campeones de entrada como pensamos los argentinos”.

Paso a paso

El jugador del PSG sostuvo entonces que un grave error sería pensar más allá del primer partido y que por eso el equipo se planteó ir paso a paso, para no repetir viejos errores: “En el Mundial pasado antes de ir ya éramos primeros. Ya pasábamos a octavos, estábamos pensando en el cruce y al final se dio todo diferente. Y creo que en el Mundial siempre pasan cosas que uno no imagina, que a priori son raras. Y nosotros tenemos que pensar en el primer partido....”.

Messi buscó que el optimismo que hay alrededor del elenco que conduce Scaloni no nuble la realidad, pero no pudo evitar sonreír al reconocer que esta selección le recuerda a la de 2014 que llegó hasta la final del Mundial, instancia en la que perdió ante Alemania: “Lo importante es que sea un grupo fuerte y unido, eso a la larga te lleva al objetivo importante. Hoy por hoy siento muchas similitudes de este grupo con el de 2014 y todo ese proceso hasta el final del Mundial. Me parece muy parecido por ese lado, el grupo que se armó, la fortaleza grupal y mental creo que es importantísimo”.

La Argentina arrastra un invicto de 35 partidos y si no pierde en el amistoso del miércoles contra los Emiratos Árabes Unidos ni en el debut frente a Arabia Saudita, habrá igualado la marca de Italia, la racha más larga jamás conseguido por una seleccionado.

Pero, la “Pulga” advirtió que todos los equipos suelen tener altibajos y también hay que estar preparado para recibir un golpe y poder levantarse rápido: “Este grupo está preparado para la mala. De hecho, hemos arrancado de una mala, este grupo se formó cuando perdimos con Brasil en semifinales de Copa América en 2019 y a partir de ahí se generó lo que se generó. Bueno, creo que vamos a estar preparados, ojalá no sean tan malas y sigamos adelante. Pero estamos bien cómo llegamos, sin pensar en el invicto”.

Por último, le envió un mensaje a los hinchas argentinos.

“Estoy agradecido por todo el cariño de siempre. Estoy ilusionado como ustedes. Y bueno, esperemos de dar el máximo como siempre y de pelearla Se la vamos a pelear a cualquiera porque este grupo pelea todos los partidos de igual a igual, jugando mejor o peor. No tengo dudas de que no va a regalar nada, que pueda salir de la mejor manera y ojalá Dios nos ayude”, tiró ilusionado.