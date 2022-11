"LA EXPECTATIVA ESTÁ AL MÁXIMO Y SE LA SIENTE"

12/11/2022 - 01:15 Deportivo

Una vez más nos toca vivir un evento deportivo de magnitud mundial. Pero éste es distinto a cualquier otro, el Mundial de fútbol es algo único porque, como los Juegos Olímpicos, se desarrolla cada cuatro años. Pero más allá de la ventana temporal entre una edición y otra y otra, la nota característica la da la disciplina misma: el fútbol, un deporte que está inserto en nuestro ADN.

El fútbol es ese motor de pasiones que se transmite de generación en generación. Y cuando se habla de mundiales, es el nexo más confluyente de sentido de pertenencia y nacionalismo que hay en esta sociedad moderna. Pocas cosas unen a todos los argentinos como un partido de la selección.

Por mi parte, a mis 24 años, solo recuerdo vagamente los títulos olímpicos del seleccionado. Pero he visto crecer deportivamente prácticamente a todos los miembros del actual plantel. Me tocó la amargura de las finales perdidas, pero también me tocó celebrar con mucha felicidad la Copa América del 2021, ganándole la final nada menos que a Brasil y en el mismísimo Maracaná. Y me tocó celebrarla desde el aislamiento en mi casa por Covid, cosa que no menguó mi alegría.

Y es eso lo que significa el fútbol para nosotros. Nos hace sentir parte de algo más grande, el resultado nos modifica como si fuéramos nosotros mismos quienes estamos allí jugando en la cancha.

¿Qué pasará con nuestra querida “Scaloneta” en este Mundial? En este caso voy a tener que abstenerme de hacer un intento de futurología, pero debo decir que, por lo que se siente en el ambiente, la expectativa está al máximo. Y debo decir también que, más allá del resultado que logremos, debemos estar muy felices por esta camada de jugadores que nos ha dado tanta alegría al pueblo argentino. Y si de algo puedo estar seguro, es que ellos saldrán a jugar cada partido con el corazón teñido de celeste y blanco.