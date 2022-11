Marchant: “Los fanáticos del fútbol estamos con mucho positivismo”

12/11/2022 - 01:19 Deportivo

Por Daniel Romero. tw: @romero888

Julio Javier Marchant es un argentino más soñando con ver a la "Scaloneta" en lo más alto del fútbol mundial. Ya alejado de las presiones de la alta competencia, el ex futbolista santiagueño se mostró ilusionado en conseguir la gloria en el Mundial de Qatar.

En diálogo con EL LIBERAL, el director de RRPP del Estadio Único "Madre de Ciudades" opinó acerca de la lista de Scaloni. "Es un poco lo que el técnico venía manejando, con alguna duda al final, pero a lo largo de su período ha mostrado una idea clara y no iba a salir mucho de eso. A modo personal, lo he visto como muy cauto siempre en sus decisiones y salvo alguna lesión lamentablemente a último momento algún jugador importante quedó afuera. No sólo nos ha pasado a nosotros sino también a muchas selecciones. El físico, a veces, tiene estas jugadas en contra. Pero creo que está bien. Lo más importante es que nos encuentra a la gran parte de todos los fanáticos del fútbol con mucho positivismo, que eso es importante", declaró el exBoca.

Vistió la celeste y blanca en Paraguay y Egipto

Julio Marchant vistió la celeste y blanca en los inicios de su carrera deportiva. Integró la selección argentina Sub-17 en el Sudamericano del 97 en Paraguay y en el Mundial de esa categoría en Egipto. Además, fue preseleccionado para la Sub-20, pero no quedó en la lista para el Sudamericano de Mar del Plata.

"Es lo mejor que te puede pasar a nivel deportivo. Eran los inicios de juvenil, a poco de haberme ido de Santiago y de haber hecho mis primeros pasos en las inferiores de Boca. De repente, encontrarme con una selección juvenil no estaba en los planes, pero se ha aprovechado y se ha disfrutado. Vestir la camiseta de la selección es lo más lindo que te puede pasar", indicó.

"Me juega un poco el sentimiento, como a todos, de que se tiene que dar por contar con el mejor de todos. Él hace referencia cada vez que le preguntan de las ganas que tiene. Las ha tenido siempre, sin dudas. A los que nos ha tocado estar dentro de esta linda profesión, sabemos que uno siempre se brinda al máximo. A veces los resultados no acompañan, pero creo que es el momento", agregó entusiasmado.

Consultado por los candidatos, opinó: "Son los de siempre en cuanto a nombres, en cuanto a jugadores. Brasil creo que va a estar en el lote, pero tengo todas las fichas puestas en nosotros. No quiero ni nombrar otro para no salirme de ese deseo personal de que sea esta vez".

Por último, habló respecto de la ausencia de Agustín Rossi. "Estaba complicado el tema de los arqueros, porque hay varios en consideración del técnico por el nivel que estaban mostrando. Está bien la lista y hay que pensar que el técnico no sólo lo hace por lo deportivo sino porque el grupo es fundamental y eso forma parte a la hora de compartir tanto tiempo juntos como les va a tocar. También eso suma", concluyó.