La Copa América liberó a este grupo: Tenemos indicios para la ilusión

13/11/2022 - 09:09 Deportivo

Por Iván Figueroa

Ex jugador de Los Murciélagos (selección argentina de fútbol para ciegos)

Tengo mucha fe de que Argentina haga un buen torneo. En el 2018 llegamos a los tumbos y no nos fue tan bien. Pese a eso, sabemos que aquí no hay lógica. Una muestra de ello fue el 2002, cuando llegamos candidatos y no pasamos primera ronda. No diré nada por cábala, pero veo un equipo muy unido, que viene jugando juntos desde hace ya rato. Hay una renovación que sirve. Una unión que es fundamental.

Se sacaron una mochila grande ganando la Copa América. Eso liberó al grupo y lo motivó. También se le ganó a Italia y son cosas que en la cabeza de los jugadores son fundamentales. Con confianza, juego colectivo y con individualidades en un buen nivel, Argentina será seria candidata.

Messi está tremendo, Lautaro también. Tenemos allí una esperanza importante. De Paul y Paredes están con poco fútbol. Esos son los pilares de Scaloni junto a Lo Celso, que lamentablemente no estará. Scaloni deberá elegir a su reemplazo y creo que Mac Allister y Enzo Fernández llegan muy bien. Hay indicios para ilusionarnos.

En lo personal, este mundial para mí es muy especial. Es el primero que lo voy a vivir junto a mi niño. En el Mundial de Rusia él era muy chiquitito y ahora compartimos esta pasión. Lo compartimos juntos, él viendo y yo escuchando, pero siempre comentando cada partido los dos. Será especial. Mi hijo me transmite esa ansiedad, llega de la escuela hablando y preguntando cosas del Mundial. Bautista me transmite eso que tenemos los argentinos, que somos futboleros. Transmite esa pasión por la camiseta. Va a cumplir nueve años y lo vive de esa manera.