Francisco Cerro: “Hace mucho que no había esta ilusión con la selección”

13/11/2022 - 23:43 Deportivo

Por Gustavo Paz

TW: @GustyPaz





Son pocos los que pueden saber lo que se siente salir a una cancha para defender los colores de su país.

Francisco Cerro pertenece al selecto grupo de futbolistas que alguna vez representó a la selección argentina.

En el 2012 fue citado por Alejandro Sabella en dos oportunidades y fue parte de los amistosos ante Brasil e Italia. Hoy, a ocho días del debut albiceleste en Qatar 2022,

“Panchito” habló con EL LIBERAL y confesó que le tiene mucha fe a la “Scaloneta”.

“A diferencia de otros mundiales, veo a la gente, al pueblo, muy pero muy ilusionados con nuestra selección. En este proceso, Scaloni logró quizás lo más difícil, que es que la gente se identifique con un estilo futbolístico. Eso va de la mano con el título que se consiguió en la Copa América del año pasado. Después de tanto tiempo, esta generación pudo cortar esa sequía de tanto tiempo sin ganar. Esas cosas generan ilusión. Hace mucho que no se sentía esto”, dijo el actual volante de Aldosivi.

“La selección llega quizás en uno de sus mejores momentos, con un largo invicto y con un gran Messi. Noto un entusiasmo impresionante de la gente con el equipo”, aseguró Cerro.

El santiagueño fue compañero de varios citados para Qatar 2022.

En Racing, compartió equipo con Rodrigo De Paul, Marcos Acuña, Lautaro Martínez, mientras que en Defensa y Justicia, jugó con Nahuel Molina y Lisandro Martínez.

“Relación de amistad tengo con el “Huevo” Acuña y con De Paul intercambiamos men s a j es , más que nada deseándole éxitos. Trato de no molestarlo mucho, lo dejo tranquilo con sus cosas, ja”, confesó “Panchito” Cerro.

“Me gusta esta selección. Cumplen con todos los aspectos dentro y fuera de la cancha. Por haber sido compañero y tener una amistad con algunos de los chicos que van a jugar el Mundial, hace que me sienta muy identificado con el equipo”, agregó.

Por último, Cerro expresó: “Vestir la camiseta de la selección fue el sueño cumplido. Me tocó hacerlo dos veces. Al día de hoy me parece increíble. Cuando me acuerdo, hasta me parece que fue en otra vida. Defender esa camiseta fue lo mejor que me pasó en una cancha”, cerró el mediocampista.