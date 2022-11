Pablo Martel dirigirá a Chaco For Ever en el 2023

15/11/2022 - 00:38 Deportivo

El entrenador santiagueño Pablo Martel es el nuevo director de Chaco For Ever, según lo confirmó ayer el propio club chaqueño.

Estará acompañado por Adrián Gorostidi como ayudante de campo, mientras que Marcelo Carrasco y Ricardo Meyer seguirán siendo entrenador de arqueros y preparador físico respectivamente.

Martel viene de dirigir a Juventud Antoniana de Salta y estuvo hasta último momento en el radar de Mitre, que ayer finalmente anunció a Alfredo Grelak.

El DT santiagueño tenía planificado continuar en Antoniana pese a no tener una gran relación con la dirigencia. La llamada de For Ever cambió los planes de Martel.