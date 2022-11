Neymar, sobre su amistad con Messi: "Yo le digo voy a ser campeón y le voy a ganar"

17/11/2022 - 13:04 Deportivo

El astro del seleccionado brasileño, Neymar, amigo de Lionel Messi y también compañero de plantel en el Paris Saint Germain francés, aseguró hoy que constantemente bromea con el rosarino sobre una eventual consagración de Brasil ante Argentina en el Mundial de Qatar.



"Hablamos con Messi muy poco del Mundial, pero a veces conversamos de un cruce Brasil-Argentina en la semifinal o la final. Yo le digo voy a ser campeón y le voy a ganar y nos reímos", contó Neymar al diario inglés The Telegraph en una entrevista.



Messi jugó con Argentina la final de la Copa América de 2021 en Brasil ante el seleccionado local liderado por Neymar y ganó 1-0 con tanto de Ángel Di María en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.



Pero a la hora de hablar con seriedad de la Copa del Mundo, que comenzará el domingo próximo, el ex Santos y Barcelona señaló: "El Mundial es una caja de sorpresas. Hay selecciones que no están como favoritas pero que acaban llegando muy lejos. Considero que los favoritos son Argentina, Alemania, España y Francia. Esos cuatro y Brasil están en plena capacidad de llegar a la final".



Sobre lo que representa jugar en el PSG junto a Messi, Neymar apuntó: "Jugar con Messi y Kylian Mbappé es un placer enorme. Siempre es bueno jugar al lado de los grandes, siempre preferí eso porque las posibilidades de ganar son mayores".



Brasil integrará el Grupo G junto a Serbia (el debut el 24 del actual), Suiza (lunes 28) y Camerún (viernes 2).